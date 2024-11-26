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NASA обнаружило секретный объект времен холодной войны — «Город подо льдом»

Исследователи из NASA под руководством Чада Грина, наблюдая за радиолокационным прибором, пока тот зондировал ледяной щит Гренландии с борта самолета Gulfstream III, обнаружили нечто-то погребенное во льду.

Коллаж из фотографии, сделанной с борта самолета Gulfstream III и данных радиолокатора, на которых изображен Лагерь века / © NASA

«Мы искали ледяное ложе, а обнаружили „Лагерь века“ (Camp Century), но сначала не знали, что нашли», — сообщил специалист по криосфере Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Алекс Гарднер.

«Лагерь века», известный как «Город подо льдом», — арктическая военная научно-исследовательская база США в Гренландии, действовавшая в 1959-1967 годах. Она располагалась в 240 километрах к востоку от авиабазы Туле. Поселение состояло из ряда туннелей общей длиной три километра, а энергоснабжение осуществлялось ядерным реактором.

После того как база была заброшена в 1967 году, снег и лед занесли секретный объект, который теперь располагается на глубине по меньшей мере 30 метров.