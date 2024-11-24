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Телескопы NASA запечатлели гитару в далеком космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новое изображение, сделанное космическими телескопами «Чандра» и «Хаббл», которые запечатлели Туманность Гитара.

Туманность Гитара / © NASA / CXC / Stanford Univ. / M. de Vries et al.; Optical: (Hubble) NASA / ESA / STScI and (Palomar) Hale Telescope / Palomar / CalTech; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

Туманность Гитара находится на расстоянии шести тысяч световых лет от нашей планеты. На «кончике грифа Гитары» располагается быстро вращающаяся нейтронная звезда — пульсар PSR B2224+65, оставшийся после коллапса массивной звезды.

Туманность Гитара с обведенным контуром / © NASA / CXC / Stanford Univ. / M. de Vries et al.; Optical: (Hubble) NASA / ESA / STScI and (Palomar) Hale Telescope / Palomar / CalTech; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

Новые наблюдения этой туманности, выполненные с помощью космических обсерваторий «Чандра» и «Хаббл», позволили астрономам понять, как изменение количества испускаемых пульсаром частиц влияет на формирование пузырьков в водородной туманности, которые образуют контур гитары, а также предоставили сведения о перемещение электронов и позитронов межзвездной среде.