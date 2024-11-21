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Импортозамещенный самолет Ту-214 выполнил первый испытательный полет

Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Константин Тимофеев сообщил, что на аэродроме Казанского авиазавода имени С. П. Горбунова самолет Ту-214 с российскими комплектующими совершил первый испытательный полет.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер Ту-214 / © ОАК

Самолет с импортозамещенными комплектующими находился в воздухе один час и 10 минут. Экипаж провел все необходимые проверки систем и бортового оборудования. Полетное задание выполнили в полном объеме.

© ОАК

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер, который сможет перевозить от 155 до 210 пассажиров. Его максимальная дальность полета составляет 6710 километров.

Эти самолеты с 1996 года выпускают ограниченной серией на Казанском авиазаводе.