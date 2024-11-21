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В Китае испытали новый головной обтекатель для лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Китай сделал еще один шаг к пилотируемому полету на Луну благодаря успешным испытаниям по отделению головного обтекателя ракеты «Чанчжэн-10» (Long March 10). Инженеры протестировали конструкцию, структуру присоединения и схему отделения этого компонента.

Испытания по отделению головного обтекателя ракеты «Чанчжэн-10» / © CALT

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что обтекатель диаметром пять метров плавно отделился в запланированное время и при заданных условиях, все параметры соответствовали проектным требованиям, а результаты доказали надежность конструкции.

Обтекатель — важная часть ракеты, которая обеспечивает защиту от негативного воздействия высокоскоростного воздушного потока.