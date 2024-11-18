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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 минут назад
Рейтинг: +934
Посты: 1887

Фото: как выглядит модуль Haven-1, который станет первой частной орбитальной станцией

Американская компания Vast Space, планирующая во второй половине 2025 года развернуть на околоземной орбите собственный аванпост под названием Haven-1, показала, как сейчас выглядит основная структура одномодульной космической станции.

Сообщество
# Vast Space
# космос
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space

Модуль Haven-1 представляет собой структуру 10 метров в длину и три метра в диаметре. На орбиту его доставит ракета Falcon 9.

Вскоре после запуска орбитальная станция сможет принять четырех космических туристов в рамках месячной экспедиции Vast-1.

Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
Части будущего модуля Haven-1 / © Vast Space
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