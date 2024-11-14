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Четыре тысячи километров за 62 дня: ламантин совершил самое длинное путешествие в истории

Специалисты Центра реабилитации морских млекопитающих AQUASIS выпустили на волю обыкновенного ламантина (Trichechus manatus) по кличке Тико, предварительной установив на нем датчики для отслеживания местонахождения.

Ламантин Тико / © AQUASIS

Исследователи наблюдали за передвижениями млекопитающего и зафиксировали, что за 62 дня Тико проплыл более 4000 километров вдоль побережья Южной Америки, от Бразилии до Венесуэлы. Это стало самым длинным путешествием обыкновенного ламантина, задокументированным учеными.

Маршрут путешествия ламантина Тико / © Woods Hole Oceanographic Institution

В конце своего приключения ламантин потерял 85 килограммов веса и был сильно измотан, поэтому ученые приняли решение помочь ему вернуться в центр AQUASIS.