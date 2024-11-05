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Бывший американский военный заявил, что инопланетный разум уже взаимодействует с людьми на Земле

Бывший полковник армии США Карл Э. Нелл на конференции Института новой парадигмы заявил, что «внеземной разум существует» и уже «взаимодействует с человечеством».

Бывший полковник армии США Карл Э. Нелл / © Dept.of the US Army

По информации издания Daily Star, Нелл сообщил, что знает об этом «лично», но не уточнил, что имеет в виду.

Отставной полковник объяснил, что во Вселенной существует 20 миллиардов звезд, похожих на Солнце. При этом некоторые из этих звезд старше нашего светила на пять миллиардов лет — этого времени вполне достаточно для развития инопланетных цивилизаций на других планетах.

Ранее в этом году на другой конференции Карл Э. Нелл заявил, что в правительстве Соединенных Штатов есть люди, которые знают о существовании внеземного разума и его контактах с человечеством.