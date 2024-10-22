«Хаббл» запечатлел галактику, которая напоминает комету

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактики IC 3225, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли. Она входит в скопление Девы — ближайшей к Млечному Пути крупной группы галактик.

Спиральная галактика IC 3225 / © ESA / Hubble & NASA, M. Sun

IC 3225, как и наш Млечный Путь, — спиральная галактика, но ее внешний вид значительно отличается от привычной спирали. По мнению астрономов, IC 3225 выглядит так, как будто ей выстрелили из пушки, и она мчится в космосе подобно комете с длинным хвостом газа.

Скорее всего, галактика IC 3225 в процессе своей эволюции приобрела кометообразный вид, потому что она была сжата с одного конца одним из регионов активного звездообразования, в то время как ее противоположный конец был вытянут из-за взаимодействия с другой галактикой.