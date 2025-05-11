Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Особенность стиля Аттарана — сложные формы, напоминающие экзоскелеты, хитин и сегментированные структуры. Визуальный язык художника сочетает органику и механику, что делает его работы особенно выразительными в контексте будущего, где технологии могут развиваться по биоморфным принципам.

Его футуристические машины и боевые платформы будто созданы для фильмов, где граница между живым и искусственным стёрта. Аттаран создаёт 3D-модели с высокой степенью детализации, прорабатывая каждый изгиб, шарнир и поверхность так, будто речь идёт о реальной технике.

Его творчество высоко ценится в сфере цифрового дизайна за нестандартный подход и визуальную выразительность, которая сочетается с функциональностью и инженерной логикой.

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

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