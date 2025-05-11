Вчера, 14:10
Редакция Naked Science
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Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
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Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство

Особенность стиля Аттарана — сложные формы, напоминающие экзоскелеты, хитин и сегментированные структуры. Визуальный язык художника сочетает органику и механику, что делает его работы особенно выразительными в контексте будущего, где технологии могут развиваться по биоморфным принципам.

Его футуристические машины и боевые платформы будто созданы для фильмов, где граница между живым и искусственным стёрта. Аттаран создаёт 3D-модели с высокой степенью детализации, прорабатывая каждый изгиб, шарнир и поверхность так, будто речь идёт о реальной технике.

Его творчество высоко ценится в сфере цифрового дизайна за нестандартный подход и визуальную выразительность, которая сочетается с функциональностью и инженерной логикой.

Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran

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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Вчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Татьяна

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# Y-хромосома
# Нидерланды
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# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# Германия
# история России
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Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
Вчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Ответ на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче.

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# Беларусь
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# Вторая мировая война
# Германия
# история России
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# New Shepard
# космос
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
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Комментарии

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2 Комментария
DDark LoL
DDark LoL
11 часов назад
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0
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Слишком прям очевидная кража с природы... Та и логика данного "оборудования" хромает, нет логики и отсутствует эффективность. У жуков вовсе часть важных механизмов не прикрыта броней и беззащитна. Вряд ли эти концепты можно применить хоть куда-то, просто штамповка ии...
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0
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19 часов назад
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Не очень, если честно - для компьютерных игр может и сгодится, но не надо у природы так открыто "воровать". Жук носорог в робообразе вообще не зашёл - образы моего детства красочней и интенсивней.
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