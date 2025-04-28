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Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании
Омар Гамаль (Omar Gamal) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Великобритании, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы отличаются продуманной архитектурой, атмосферными ландшафтами и высокотехнологичными элементами, которые переносят зрителя в футуристические реальности.
В творчестве Омара сочетаются масштабные сцены, продуманное освещение и внимание к деталям, что делает его концепты идеальными для видеоигр и кино. Он разрабатывает окружения, в которых органично соединяются технологии будущего и естественные элементы, создавая визуально богатые и убедительные миры.
Омар Гамаль в настоящее время работает в качестве концепт-художника по окружению в AtomHawk Design — студии, специализирующейся на разработке концептов для крупных игровых и кинопроектов. Его опыт включает в себя создание дизайнов для интерьеров, экстерьеров и фантастических ландшафтов.
Больше работ Омара Гамаля можно найти на его странице на ArtStation, где представлены как профессиональные проекты, так и авторские эксперименты.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Давно известно, что общение со взрослыми полезнее для развития речи, чем просмотр мультфильмов. Но есть ли разница между чтением вживую и с экрана? Ученые из США нашли ответ на этот вопрос.
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.
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Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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