Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании

Омар Гамаль (Omar Gamal) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Великобритании, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы отличаются продуманной архитектурой, атмосферными ландшафтами и высокотехнологичными элементами, которые переносят зрителя в футуристические реальности.

В творчестве Омара сочетаются масштабные сцены, продуманное освещение и внимание к деталям, что делает его концепты идеальными для видеоигр и кино. Он разрабатывает окружения, в которых органично соединяются технологии будущего и естественные элементы, создавая визуально богатые и убедительные миры.

Омар Гамаль в настоящее время работает в качестве концепт-художника по окружению в AtomHawk Design — студии, специализирующейся на разработке концептов для крупных игровых и кинопроектов. Его опыт включает в себя создание дизайнов для интерьеров, экстерьеров и фантастических ландшафтов.

Больше работ Омара Гамаля можно найти на его странице на ArtStation, где представлены как профессиональные проекты, так и авторские эксперименты.

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

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