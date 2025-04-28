1 час назад
Редакция Naked Science
89

Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Омар Гамаль (Omar Gamal) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Великобритании, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы отличаются продуманной архитектурой, атмосферными ландшафтами и высокотехнологичными элементами, которые переносят зрителя в футуристические реальности.

Sci-Fi
# ArtStation
# AtomHawk Design
# environment art
# Omar Gamal
# sci-fi art
# Великобритания
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика

В творчестве Омара сочетаются масштабные сцены, продуманное освещение и внимание к деталям, что делает его концепты идеальными для видеоигр и кино. Он разрабатывает окружения, в которых органично соединяются технологии будущего и естественные элементы, создавая визуально богатые и убедительные миры.

Омар Гамаль в настоящее время работает в качестве концепт-художника по окружению в AtomHawk Design — студии, специализирующейся на разработке концептов для крупных игровых и кинопроектов. Его опыт включает в себя создание дизайнов для интерьеров, экстерьеров и фантастических ландшафтов.

Больше работ Омара Гамаля можно найти на его странице на ArtStation, где представлены как профессиональные проекты, так и авторские эксперименты.

Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal
Концепт-арт Омара Гамаля (Omar Gamal) / © Omar Gamal

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Sci-Fi
# ArtStation
# AtomHawk Design
# environment art
# Omar Gamal
# sci-fi art
# Великобритания
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Астрономия: галактики
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Техника Победы. Отечественные изобретения, приблизившие Победу
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Развитие млекопитающих в мезозое
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Апр
800
Воскрешая древних — изобретая новых: зачем нам киберволки и мамонты из пробирки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
02 Май
600
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
11 часов назад
Полина Меньшова

Чтение взрослого вслух и видеокнига по-разному повлияли на мозг ребенка

Давно известно, что общение со взрослыми полезнее для развития речи, чем просмотр мультфильмов. Но есть ли разница между чтением вживую и с экрана? Ученые из США нашли ответ на этот вопрос.

Психология
# аудиокниги
# дети и родители
# развитие речи
# словарный запас
# чтение
6 часов назад
Березин Александр

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Несколько дней назад террористы из Пакистана убили 26 человек в индийской части Кашмира. Это подлило масла в огонь тлеющего кашмирского конфликта: Индия обвинила в теракте пакистанскую сторону, та, как обычно, все отрицает. Наказать самих террористов Дели очень сложно, поэтому есть риск, что вместо них удары будут нанесены по приграничным пакистанским солдатам, как это уже бывало в прошлом. Разгорится ли война в этот раз?

История
# военные конфликты
# война
# Индия
# история
# Кашмир
# конфликты
# Пакистан
# Турция
# ядерное оружие
Выбор редакции
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
24 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# грунтовый аккумулятор
# КПД
# струнные технологии
# теплообменник
Вчера, 10:27
Полина Меньшова

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно