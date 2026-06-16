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16 июня, 13:14
Марк Чернов
1

Строгое воспитание и физические наказания сделали детей склонными ко лжи

❋ 6.0

Чрезмерно строгий стиль воспитания и жесткие меры наказания приводят к тому, что вместо дисциплины в детях развивается склонность к обману и жульничеству. Психологи выяснили, что доверие и объяснение правил работают гораздо эффективнее давления, которое лишь заставляет ребенка скрывать свои промахи из-за страха перед родителями.

Психология
# воспитание дети
# детская психология
# семейные взаимоотношения
# стратегии воспитания
Жесткий родительский контроль как фактор риска развития дезадаптивного (включая лживое) поведения у детей / © Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»
Жесткий родительский контроль как фактор риска развития дезадаптивного (включая лживое) поведения у детей / © Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»

Исследователи из Национального университета Сингапура под руководством Дин Сяопань (Ding Xiao Pan), Ливэнь Юй (Liwen Yu) и Райана Хонга (Ryan Y. Hong) провели два долгосрочных исследования местных сингапурских семей. Результаты работы, опубликованные в журналах Child Development и Developmental Psychology, показали, что авторитарный подход подрывает внутренние моральные ценности детей как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.

В рамках первого исследования ученые полтора года вели наблюдение за 479 семьями. Общий стиль воспитания в доме оценивали, когда детям было четыре с половиной года, а спустя полтора года их проверили на склонность к обману с помощью игры в дартс.

Оказалось, 61% детей пошли на жульничество ради выигрыша. Главным фактором нечестного поведения стала именно повседневная строгость отцов. Как объяснили психологи, из-за жестких рамок и требований повиновения дети вырастали слишком самокритичными и панически боялись совершить ошибку. Жульничество во время теста становилось для них не актом протеста, а нездоровым защитным механизмом — способом соответствовать завышенным ожиданиям взрослых и заслужить их одобрение.

Второе исследование охватило 302 семьи с детьми в возрасте от семи до девяти лет и длилось три года. Специалисты изучали влияние различных форм родительского контроля и выяснили, что именно физические наказания (например, шлепки и пощечины) провоцируют стабильный рост лжи с годами. Более того, ученые обнаружили опасный порочный круг: жесткие меры со временем приводили к увеличению детского обмана, а участившаяся ложь, в свою очередь, провоцировала родителей на еще более агрессивные ответные действия.

Отметим, что Сингапур — весьма специфический регион для подобных изысканий, поскольку физические наказания там укоренены на государственном и бытовом уровнях. В стране до сих пор законодательно разрешено битье палками (как в судебной системе за определенные правонарушения, так и в школах за проступки), специальные розги свободно продают в местных магазинах, а опросы показывают, что их использует большинство родителей. Тем не менее исследователи доказали: даже в среде, где общество исторически одобряет авторитетные методы, они все равно пагубно влияют на личность ребенка.

Авторы научной работы подчеркнули, что строгий контроль травмирует самовосприятие ребенка. Под воздействием силы дети укореняют в себе деструктивные убеждения вроде «меня будут любить, только если я все делаю идеально» или «я не имею права на ошибку». В результате они начинают лгать, чтобы соответствовать завышенным ожиданиям взрослых или просто защитить себя от побоев. Психологи призвали родителей отказаться от усиления наказаний за ложь, так как это лишь усугубляет проблему, и выстраивать доверительный диалог.

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Марк Чернов
16 статей
Психология
# воспитание дети
# детская психология
# семейные взаимоотношения
# стратегии воспитания
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