Средневековую игровую доску нашли в бане в Марокко
Настольные игры в Магрибе в эпоху появления ислама изучены слабо и сохранились плохо, поэтому их распространение в обществе в то время остается дискуссионным вопросом. Ученые нашли в хаммаме в Марокко вырезанное на ступенях у входа в бассейн поле для игры «таб», ставшее первым свидетельством этой игры в Северной Африке и самым западным примером игр такого типа.
Изучение настольных игр в раннем исламском мире представляет собой научную проблему. Хотя такие игры, как шахматы и нарды, часто упоминаются в арабской поэзии и прозе IX-X веков как важный элемент повседневности, их материальные свидетельства изучены крайне слабо.
Главная сложность заключается в датировке: большинство известных игровых полей представляют собой граффити, вырезанные на каменных поверхностях. Археологи обычно могут установить лишь дату создания самой поверхности, но не момент нанесения игры, что в теории имеет большую разницу.
По этим причинам игровые доски по умолчанию относят к римскому или позднеантичному времени, а средневековый период выпадает из поля зрения исследователей. До сих пор в Марокко не было найдено ни одной датированной игральной доски эпохи раннего Средневековья, а все известные находки игральных костей и шахматных фигур происходят из перемешанных слоев, что не позволяет точно связать их с конкретной эпохой.
Ученые обнаружили и ввели в научный оборот первую игральную доску, вырезанную на ступени раннесредневекового хаммама в городище Валила в Марокко. Результаты работ опубликовали в журнале Libyan Studies.
Это место хорошо известно археологам: после арабского завоевания там проживало берберское племя аураба, а в 788-789 годах Валила стала столицей одного из первых исламских государств в Северной Африке — Идрисидского эмирата, основанного потомком пророка Мухаммеда Идрисом I. Именно в этот период, в конце VIII — начале IX веков, за городскими стенами возвели комплекс зданий с хаммамом, который, как полагают исследователи, служил резиденцией самого Идриса I и его сына.
Ранее ученые установили, что хаммам построили в конце VIII века и вывели из эксплуатации не позднее X-XI веков, когда поверх него появились новые жилые дома. Таким образом, игра, вырезанная на ступени бассейна, может быть надежно датирована.
Сама доска состоит из трех рядов по 13 неглубоких лунок диаметром около 1,5 сантиметра. Исследовав конфигурацию, авторы статьи пришли к выводу, что доска не подходит для распространенной в Африке игры манкала, для которой обычно нужны более глубокие лунки и иное их количество. Напротив, она почти идентична полям для игры, известной сегодня в Леванте как «таб». Это семейство игр гоночного типа: два игрока передвигают фишки по рядам лунок, стремясь захватить фигуры противника, ходы определяются не кубиками, а броском четырех палочек.
Ранее историки собрали данные о нескольких похожих досках с Ближнего Востока и Аравийского полуострова, которые тоже относятся к раннеисламскому времени. Находка в Валиле, однако, стала первым свидетельством бытования этой игры в Северной Африке и самым западным примером игр такого типа.
Ученые обращают внимание, что доска была намеренно и заметно вырезана в общественной бане, прямо у входа в бассейн. А значит она была не тайным развлечением, а легитимной и поощряемой частью досуга. Параллели с находками игровых досок в омейядских банях Хаммат-Гадер в Леванте указывают на то, что сочетание мытья и настольных игр было распространенной практикой. Архитектура самого хаммама в Валиле, имеющая ближневосточные, а не североафриканские корни, вместе с игрой, предположительно, занесенной с востока, может указывать на культурное влияние, которое пришло в Марокко вместе с Идрисом I и его окружением из исламского мира.
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