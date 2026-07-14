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Reflect Orbital получила разрешение на запуск первого космического зеркала

Первое из, возможно, десятков тысяч космических зеркал, предназначенных для отражения солнечного света на Землю, официально получило разрешение на запуск.

Художественное изображение зеркал в космосе / © Reflect Orbital

Калифорнийский стартап Reflect Orbital получил лицензию Федеральной комиссии по связи США (FCC) на запуск и эксплуатацию своего первого демонстрационного спутника. Аппарат развернет в космосе отражающее полотно размером примерно 18 на 18 метров.

Спутник, получивший название EARENDIL-1, планируется отправить на орбиту уже до конца текущего года. И это может стать лишь началом масштабного проекта. Reflect Orbital рассчитывает к 2035 году развернуть на низкой околоземной орбите группировку из 50 тысяч и более подобных спутников, которые будут направлять отраженный солнечный свет на различные объекты на поверхности Земли.

В Reflect Orbital считают, что технология способна найти применение в самых разных сферах. На сайте компании говорится: «Представьте мир, в котором солнечный свет больше не ограничен географией или временем суток. Поисково-спасательная группа сможет находить пропавших людей за считанные минуты. Городские улицы будут освещены безопасным светом без выбросов углекислого газа. Строительные проекты смогут завершаться вдвое быстрее благодаря возможности безопасно работать ночью».

Кроме того, компания рассчитывает использовать орбитальные зеркала для повышения эффективности наземных солнечных электростанций. Дополнительное освещение позволит солнечным панелям вырабатывать больше электроэнергии и снизить зависимость от электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Однако далеко не все разделяют энтузиазм разработчиков.

В целом проекты гигантских спутниковых группировок уже давно вызывают споры. Одни специалисты обеспокоены тем, что многочисленные спутники меняют привычный облик ночного неба и мешают астрономическим наблюдениям. Другие опасаются, что массовый сход аппаратов с орбиты приведет к загрязнению атмосферы тяжелыми металлами. В случае Reflect Orbital существует еще одна проблема — возможное появление нового вида светового загрязнения.

В Reflect Orbital отметили, что интенсивность отраженного света не представляет опасности. По данным компании, освещение недостаточно мощное, чтобы вызвать возгорание или повредить зрение — даже при наблюдении через телескоп. Кроме того, отраженный поток невозможно сфокусировать до уровня, превышающего максимальную естественную солнечную освещенность.