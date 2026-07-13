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Франция разрешила Украине самостоятельно выпускать ракеты SCALP. А еще передаст ей 16 истребителей Rafale
Украина заказала у Франции 16 истребителей Rafale и новые системы противовоздушной обороны. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, первые самолеты должны подняться в украинское небо в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж впервые согласился выдать Киеву лицензии на производство французских ракет и управляемых авиабомб.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей Rafale и Франция их ей передаст. Объявление прозвучало во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, первые Rafale должны начать летать в Украине в 2028–2029 годах. Речь идет не о немедленной поставке, а о долгосрочном усилении украинской авиации.
Помимо самолетов, Украина заказала новые франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Франция также передаст Украине радиолокационные системы.
Отдельная часть договоренностей касается производства вооружений. Макрон заявил, что Франция разрешит Украине выпускать французские крылатые ракеты, высокоточные авиационные бомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО. Reuters отмечает, что это первый случай, когда Франция согласилась лицензировать производство своего оружия на Украине.
Такой шаг должен помочь Киеву быстрее пополнять истощенные запасы вооружений на фоне мощных и болезненных ударов ВС РФ. Лицензионное производство снижает зависимость от отдельных поставок из-за рубежа, хотя сроки запуска, объемы выпуска и финансовые условия сделки пока не раскрыты.
Макрон также сообщил, что союзники Украины договорились начать военные учения в соседних с ней странах. Они должны стать частью подготовки многонациональных сил, которые могут быть задействованы после возможного прекращения огня.
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