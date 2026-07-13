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Roman Markin
Roman Markin
13 июля, 22:26
Рейтинг: +345
Посты: 240

Франция разрешила Украине самостоятельно выпускать ракеты SCALP. А еще передаст ей 16 истребителей Rafale

Украина заказала у Франции 16 истребителей Rafale и новые системы противовоздушной обороны. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, первые самолеты должны подняться в украинское небо в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж впервые согласился выдать Киеву лицензии на производство французских ракет и управляемых авиабомб.

Сообщество
# Rafale
# Украина
# Франция
Истребитель Rafale ВВС Франции / © Автор не указан, Wikimedia Commons
Истребитель Rafale ВВС Франции / © Автор не указан, Wikimedia Commons

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей Rafale и Франция их ей передаст. Объявление прозвучало во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, первые Rafale должны начать летать в Украине в 2028–2029 годах. Речь идет не о немедленной поставке, а о долгосрочном усилении украинской авиации.

Помимо самолетов, Украина заказала новые франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Франция также передаст Украине радиолокационные системы.

Отдельная часть договоренностей касается производства вооружений. Макрон заявил, что Франция разрешит Украине выпускать французские крылатые ракеты, высокоточные авиационные бомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО. Reuters отмечает, что это первый случай, когда Франция согласилась лицензировать производство своего оружия на Украине.

SCALP-EG – франко-британские крылатые ракеты большой дальности, также известные как Storm Shadow. 

Такой шаг должен помочь Киеву быстрее пополнять истощенные запасы вооружений на фоне мощных и болезненных ударов ВС РФ. Лицензионное производство снижает зависимость от отдельных поставок из-за рубежа, хотя сроки запуска, объемы выпуска и финансовые условия сделки пока не раскрыты. 

Крылатая ракета SCALP-EG / © Автор не указан, AeroTime
Крылатая ракета SCALP-EG / © Автор не указан, AeroTime

Макрон также сообщил, что союзники Украины договорились начать военные учения в соседних с ней странах. Они должны стать частью подготовки многонациональных сил, которые могут быть задействованы после возможного прекращения огня.

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