Взгляд человека оказался таким же уникальным, как отпечатки пальцев
То, на что человек в первую очередь обращает внимание в новом месте, оказалось глубоко индивидуальным. По этим особенностям его можно узнать спустя неделю среди десятков других людей, выяснили авторы нового исследования. Они также показали, что движения наших глаз неслучайны и отражают устойчивые личные предпочтения.
Целью психологов из Дартмутского колледжа в США было выяснить, почему люди по-разному исследуют одно и то же пространство. Они не только отслеживали движения человеческих глаз, но еще применили технологии виртуальной реальности и большие языковые модели, а о результатах рассказали в статье для журнала PNAS.
Исследователи давно знают, что люди неодинаково распределяют внимание. Однако до сих пор не было ясно, насколько устойчивы эти различия и что именно определяет выбор объектов, на которых задерживается взгляд. Авторы новой научной работы предположили, что все дело не только в заметности, «яркости» или расположении предметов, но и в их смысловом значении для конкретного человека.
В эксперименте участвовал 61 доброволец. Они, надев шлемы виртуальной реальности со встроенной функцией отслеживания взгляда, рассматривали сотню панорамных изображений самых разных мест — от аэропорта и автомастерской до бассейна и офиса. На изучение каждой сцены участникам давали по 16 секунд, в течение которых они свободно осматривались.
Затем исследователи проанализировали данные сразу тремя моделями ИИ. Первая помогла оценить пространственные особенности движений глаз, вторая — определить, какие объекты привлекли внимание, а третья (большая языковая модель) — найти смысловые связи между этими объектами. Например, флаг и футбольный мяч могут относиться к разным категориям предметов, но объединяться темой национальной идентичности или спорта. Именно такие концептуальные связи оказались наиболее информативными.
Как выяснили психологи, каждый человек формирует собственный устойчивый «рисунок» зрительного внимания. Одни чаще задерживали взгляд на предметах, связанных с письмом и работой, другие — на архитектурных деталях, третьи — на технике.
Когда часть участников эксперимента вернулась спустя неделю и рассматривала уже совершенно новые сцены, алгоритмы смогли предсказать, какие объекты вновь привлекут их внимание. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что подобные особенности сохраняются во времени и похожи на индивидуальную черту личности — «подобно отпечатку пальца».
Специалисты также выявили закономерность, характерную для всех участников. В первые две секунды показа нового изображения взгляд был сосредоточен на его пространственной структуре — центре и линии горизонта. Затем внимание испытуемых переключалось на наиболее заметные объекты и людей, а примерно через восемь секунд начинало определяться уже их собственным смыслом. Иными словами, сначала мозг помогает сориентироваться в пространстве, потом переходит к интерпретации увиденного.
Авторы научной работы отметили, что их выводы могут пригодиться не только в психологии: анализ движений глаз способен помочь в более ранней диагностике расстройств аутистического спектра. Сегодня симптомы аутизма нередко проявляются уже к двум годам жизни, однако средний возраст постановки диагноза значительно выше. Новый подход, вероятно, позволит точнее определить, связано ли необычное распределение внимания с особенностями зрительного восприятия или с тем, какое значение ребенок придает окружающим его предметам.
Кроме того, исследователи подняли вопросы конфиденциальности. Гарнитуры виртуальной и дополненной реальности уже оснащают системами отслеживания взгляда. Если движения глаз действительно позволяют судить об интересах, предпочтениях и некоторых особенностях личности, такие данные могут оказаться не менее чувствительными, чем история поисковых запросов конкретного пользователя Сети. Направление взгляда содержит гораздо больше индивидуальной информации, чем считалось, подытожили авторы статьи.
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Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
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