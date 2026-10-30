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Ученые показали, чем рак кишечника у молодых людей отличается от опухолей пожилых

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Злокачественные опухоли кишечника у пациентов моложе 50 лет заметно отличаются по биологическому строению и генетической активности от аналогичных новообразований у более возрастных людей. В них содержится больше соединительной ткани, а также наблюдается высокая активность молекул, помогающих раковым клеткам активно распространяться.

Медицина
# генетика
# колоректальный рак
# онкология
# рак кишечника
# соединительная ткань
В опухолях молодых пациентов оказалось больше соединительной и опорной ткани
В опухолях молодых пациентов оказалось больше соединительной и опорной ткани / © CoRus13

Резкий рост заболеваемости колоректальным раком у молодых людей в последние десятилетия превратился в одну из самых тревожных проблем современной онкологии. Чтобы разобраться в причинах, команда ученых под руководством специалистов из Института рака Дана — Фарбера (США) провела масштабное исследование клеточных и генетических особенностей опухолей. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали образцы 189 опухолей кишечника, полученные от пациентов в возрасте от 29 до 90 лет. Для изучения биологических особенностей применили передовой метод анализа активности генов в отдельных клеточных ядрах, что позволило точно отследить работу генов более чем в 850 тысячах индивидуальных раковых и сопутствующих клетках.

Анализ показал, что у молодых пациентов в структуре опухолей наблюдается существенно более высокая доля соединительной и опорной ткани по отношению к самим раковым клеткам. Раньше исследователи уже замечали, что избыток такой ткани мешает химиотерапии эффективно уничтожать клетки при других видах рака.

Кроме того, в клетках у пациентов моложе 50 лет ученые зафиксировали повышенную активность длинных некодирующих РНК — особых молекул, которые управляют работой генов, но сами не участвуют в синтезе белков. Еще у молодых людей оказались гораздо активнее сигналы, которыми раковые клетки обмениваются между собой. Эти молекулярные команды помогают опухоли быстрее расти, перемещаться и захватывать соседние здоровые ткани.

Авторы исследования отметили, что найденные молекулярные различия пока не доказывают прямую причинно-следственную связь и сами по себе не объясняют полностью более агрессивное течение болезни в молодом возрасте. Тем не менее собранные данные дают мировому научному сообществу ценную базу для понимания механизмов развития патологии у пациентов разных возрастов и помогут в создании принципиально новых подходов к профилактике, ранней диагностике и целевой терапии рака кишечника.

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Марк Чернов
Марк Чернов
192 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# генетика
# колоректальный рак
# онкология
# рак кишечника
# соединительная ткань
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