Склонность к правостороннему движению зародилась полмиллиарда лет назад
Американские палеонтологи выяснили, что сприггиния, которая ползала по дну в докембрийскую эпоху, 550 миллионов лет назад, предпочитала сворачивать направо. На сегодня это самый древний обнаруженный признак асимметрии моторных навыков в истории жизни на нашей планете.
Эдиакарская биота — древнейшие многоклеточные организмы на планете. Они не относятся ни к одному из современных таксонов, появившихся позднее, в кембрийский период. Один из представителей этой древнейшей биоты — Spriggina floundersi, червеподобное создание, о котором известно крайне мало. Мы даже не знаем наверняка, могло ли оно двигаться, — следовых дорожек рядом с ним пока не обнаружено. Поэтому изогнутые позы Spriggina на отпечатках объясняли случайностью или действием подводных течений.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, проанализировали более 100 окаменелостей Spriggina floundersi из Национального парка Нилпена Эдиакара в Южной Австралии. Палеонтологи измерили углы изгибов каждого животного, направление этих изгибов и ориентацию тел относительно древних течений.
Анализ показал, что тела сприггин изгибались независимо от направлений течений, так как на одном и том же месте особи застыли в разных позах. Отсутствие следов на бактериальном мате означает, что они не ползали по нему, а скользили или плавали у самого дна.
Около 70% изученных экземпляров на момент смерти были изогнуты. При этом изгибы влево наблюдались вдвое чаще, чем изгибы вправо. Поскольку окаменелости сохранили отпечаток только верхней части животных, левый изгиб отпечатка означает, что перед самой смертью сприггиния свернула направо.
Палеонтологи изучили отпечатки, края которых были смазаны, и пришли к выводу: сприггины умели приподнимать переднюю часть тела и сокращали мускулатуру волнами, как современные улитки и плоские черви.
Ученые отметили, что склонность изгибаться вправо пока трудно объяснить: она могла быть просто стереотипной реакцией на стресс перед смертью. Однако сам факт такой ассиметрии говорит о существовании у сприггины весьма развитой нервной системы. Разница между «правшами» и «левшами» присутствует сегодня только у животных с центральным управлением двигательным аппаратом (например, у членистоногих).
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