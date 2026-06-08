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Запуск нового космического телескопа NASA состоится 30 августа

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» готов к запуску / © NASA

Изначально запуск обсерватории планировали на май 2027 года, однако специалисты не исключали, что он может произойти и раньше — осенью 2026 года.

Инженеры Центра космических полетов имени Годдарда в штате Мэриленд сейчас готовят обсерваторию к отправке в Космический центр Кеннеди во Флориде. На специальном комплексе Payload Hazardous Servicing Facility команда проведет финальные испытания обсерватории, а также заправит баки почти 1100 литрами гидразина.

После этого телескоп оснастят адаптером, позволяющим закрепить его на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. На телескоп установят обтекатель, который защищает аппарат во время запуска и прохождения через атмосферу. Затем «Нэнси Грейс Роман» состыкуют с ракетой Falcon Heavy и перевезут на стартовую площадку 39A, откуда и состоится запуск.

В итоге обсерватория должна оказаться в точке Лагранжа L2, расположенной примерно в полутора миллионах километров от Земли — в четыре раза дальше, чем Луна.

У «Нэнси Грейс Роман» есть два основных научных прибора: инфракрасная широкоугольная камера Wide Field Instrument и демонстрационный коронограф Coronagraph Instrument, предназначенный для прямого наблюдения экзопланет. При этом поле зрения телескопа примерно в 100 раз шире, чем у «Хаббла».

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» готов к запуску / © NASA

Первоначально миссия телескопа рассчитана на пять лет. За это время исследователи собираются изучить миллиарды звезд и галактик, тысячи экзопланет и сотни черных дыр.