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Рекордный пуск: SpaceX выполнила 600-й запуск ракеты Falcon 9 с уже использованной первой ступенью
Компания SpaceX достигла очередного важного рубежа, успешно выполнив 600-й запуск ракеты Falcon 9 с уже использованной первой ступенью. В рамках миссии на орбиту была выведена новая партия спутников Starlink.
Юбилейный запуск состоялся в ходе второй из двух миссий Falcon 9, выполненных менее чем за восемь часов — в ночь с 13 на 14 июля 2026 года.
Первая миссия со спутниками Starlink 15-14 стартовала 13 июля со стартового комплекса SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Вторая миссия, доставившая на орбиту спутники Starlink 10-45, отправилась в полет утром 14 июля со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Оба запуска прошли успешно. Falcon 9 вывели на орбиту 27 и 29 спутников Starlink соответственно, что впоследствии подтвердила SpaceX.
Не менее успешно завершилась и работа первых ступеней ракет. Ступень B1093, стартовавшая из Флориды, совершила свой 15-й полет и благополучно вернулась для посадки. Ступень B1080, запущенная из Калифорнии, выполнила уже 28-ю миссию. При этом абсолютный рекорд многоразового использования первой ступени Falcon 9 сегодня составляет 36 запусков.
После вывода еще 56 спутников общая численность активной орбитальной группировки Starlink достигла 10 839 аппаратов. Такие данные приводит астроном и специалист по спутниковым системам Джонатан Макдауэлл.
Помимо того что этот запуск стал 600-м полетом уже использованной первой ступени Falcon 9, компания SpaceX с начала 2026 года выполнила уже 83 миссии Falcon 9, продолжая поддерживать рекордный темп запусков.
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