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10 июня, 10:50
Игорь Байдов
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Жители Британии железного века извлекали мозг у умерших и заостряли их кости

❋ 4.2

Исследователи повторно изучили останки двух человек — взрослой женщины и подростка, которых похоронили в небольшом каменном кургане на северо-западе Шотландии две тысячи лет назад — и обнаружили следы необычных посмертных манипуляций. По их мнению, эти детали указывают на существование сложных погребальных практик у жителей Британии железного века и свидетельствуют о длительной символической связи между живыми и мертвыми.

Археология
# Британия
# Железный век
# погребальные практики
# погребение
# ритуалы
# Шотландия
Раскопки
Раскопки вблизи пресноводного озера Лох-Боррали на северо-западном побережье Шотландии / © Crown Copyright: HES. Excavation photograph by GUARD

Для многих регионов Европы погребальные практики железного века остаются одной из самых загадочных страниц истории. Археологи редко находят хорошо сохранившиеся человеческие останки из-за особенности почв, которые помогли бы восстановить особенности похоронных ритуалов и понять отношение людей того времени к смерти и загробной жизни. 

Британские острова — не исключение. Железный век там длился примерно 900 лет. Он начался в VIII–VII веке до нашей эры с распространением технологий обработки железа и завершился во второй половине I века нашей эры после римского завоевания. Однако в северной Шотландии и Ирландии, которые практически не были покорены Римом, железный век продолжался до IV–V века нашей эры.    

Несмотря на все сложности, мешающие понять отношение жителей Британии железного века к смерти и загробной жизни, некоторые факты ученым все же известны. 

Например, находки на территории археологических памятников Суддерн-Фарм и Денбери в Англии, указали, что в этих местах людей хоронили рядом с родственниками по материнской линии, а не с супругами. В ряде случаев умерших сначала предавали земле, а спустя годы вновь извлекали из могил и выборочно удаляли отдельные кости. Иногда после извлечения тела могли оставлять на открытом воздухе до полного разложения, а затем снова захоронить (уже скелет). 

Международная команда археологов и генетиков под руководством Лауры Кастеллс Наварро (Laura Castells Navarro) из Йоркского университета дополнила картину погребальных практик железного века новыми данными, которые представила в журнале Antiquity

Кастеллс Наварро и ее коллеги повторно изучили человеческие останки, найденные в 2000-м вблизи пресноводного озера Лох-Боррали на северо-западном побережье Шотландии. Речь идет о скелетах женщины и подростка, которых похоронили между 50 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры в одном небольшом кургане. Благодаря особенностям местных природных условий кости там сохранились значительно лучше, чем во многих других районах Британских островов. 

Главная научная задача была не просто описать могилу, а понять, кто эти люди, откуда они происходили, как были связаны друг с другом и с другими сообществами региона. Для этого ученые применили методы остеологии, изотопный анализ и проанализировали древнюю ДНК. 

Останки женщины
Останки женщины с характерными повреждениями на костях, которые появились после ее смерти / © Rebecca Ellis-Haken

Исследователи выявили необычные изменения костей, возникшие уже после смерти обоих людей. На внутренней поверхности черепа женщины сохранились прямые и ровные надрезы, которые указали на намеренное извлечение головного мозга. По мнению авторов научной работы, эти следы оставил острый инструмент. Некоторые длинные кости, включая плечевую, локтевую и бедренную, оказались заужены и заострены на концах, словно их специально обработали. 

Кастеллс Наварро признала, что точные причины подобных действий установить сложно. Однако внимание к деталям говорит о важной особенности этого погребения. После обработки останков кости аккуратно собрали и поместили в курган. Такой подход указывает на особое отношение со стороны окружающих и уважение к умершим.

Коллеги Наварро предположили, что тела использовали как «ритуальный объект». Сам процесс захоронения был не разовым событием, а, вероятно, проходил в несколько этапов. На каждом этапе тело «участвовало» в различных ритуалах. Если это так, то у местных сообществ были развитые многоэтапные погребальные практики, отражающие сложные представления о памяти, смерти и загробном мире. 

Отметим, что подобные находки не уникальны для археологии. В разных регионах Европы, включая Британские острова, уже находили захоронения с признаками посмертного изменения костей. На них фиксировали следы разрезов, переломов и отделения мягких тканей. Иногда останки переносили в другое место и там перезахороняли. Эти случаи обычно связывают с особыми погребальными обрядами, при которых тело не сразу отправляли в могилу, а предварительно «обрабатывали» или сперва использовали в церемониях. 

Не менее интересными оказались результаты изотопного анализа. Они показали, что подросток и женщина, вероятно, выросли примерно в 80 километрах к юго-востоку от места захоронения. Значит, к моменту смерти они находились далеко от дома. 

кости человека
Свидетельства посмертных манипуляций с костями, включая надрезы на внутренней поверхности черепа и заострение длинных костей / © Rebecca Ellis-Haken

Дополнительные сведения принес анализ ДНК. Генетические данные связали этих людей с населением Оркнейских островов и популяциями полуострова Эпплкросс, которые расположены в 175 километрах к северо-востоку от Лох-Боррали и в 225 километрах к юго-западу.

Исследователи установили и родственную связь между погребенными. Наиболее вероятно, что женщина и мальчик приходились друг другу троюродными братом и сестрой по материнской линии. Родство в сочетании с большим географическим разбросом генетических связей указывает на высокую мобильность семейных групп.

Команда Кастеллс Наварро пришла к выводу, что небольшие группы людей периодически перемещались вдоль северного побережья Шотландии и между северными островами. Благодаря таким путешествиям распространяли культурные традиции, поддерживали родственные связи и сохраняли общие обряды.

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Игорь Байдов
577 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Британия
# Железный век
# погребальные практики
# погребение
# ритуалы
# Шотландия
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