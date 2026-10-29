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Как высшее образование повышает зарплату в странах мира

Высшее образование — это путь к более успешной карьере, а следовательно, и более высокой зарплате. В среднем это утверждение работает, однако, как видно на инфографике, влияние высшего образования на зарплату зависит от страны.

© Babak Sheikh, MD / Voronoi

Чтобы ответить на вопрос, насколько высшее образование влияет на заработную плату, авторы инфографики использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В выборку попали работники в возрасте от 25 до 64 лет из 38 стран, работающие полный рабочий день и полный год. Высшее образование включает в себя степени бакалавра, магистра и доктора.

В странах ОЭСР (35 стран, по которым имеются данные) работники с высшим образованием зарабатывают в среднем на 54% больше работников со средним образованием. При этом среди стран, попавших в выборку, сильнее всего высшее образование оказывает влияние на зарплату в Южно-Африканской Республике. Там высшее образование в среднем дает прибавку к зарплате на 205,8%.

Более 100% к зарплате высшее образование приносит в Колумбии (149,8%), Бразилии (137,6%) и Чили (106,4%). Также большое влияние образование имеет в Коста-Рике (93,2%), Венгрии (76,4%), Португалии (75,4%), Перу (75%) и Болгарии (74,01%). В США люди с высшим образованием в среднем получают на 69,8% больше.

Наименьшее влияние на зарплату среди стран в выборке высшее образование имеет в Норвегии — 17%. В Дании люди с высшим образованием зарабатывают больше на 22,5%, в Швеции — на 25,2%, в Корее — на 30,3%.

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