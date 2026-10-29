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Как высшее образование повышает зарплату в странах мира
Высшее образование — это путь к более успешной карьере, а следовательно, и более высокой зарплате. В среднем это утверждение работает, однако, как видно на инфографике, влияние высшего образования на зарплату зависит от страны.
Чтобы ответить на вопрос, насколько высшее образование влияет на заработную плату, авторы инфографики использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В выборку попали работники в возрасте от 25 до 64 лет из 38 стран, работающие полный рабочий день и полный год. Высшее образование включает в себя степени бакалавра, магистра и доктора.
В странах ОЭСР (35 стран, по которым имеются данные) работники с высшим образованием зарабатывают в среднем на 54% больше работников со средним образованием. При этом среди стран, попавших в выборку, сильнее всего высшее образование оказывает влияние на зарплату в Южно-Африканской Республике. Там высшее образование в среднем дает прибавку к зарплате на 205,8%.
Более 100% к зарплате высшее образование приносит в Колумбии (149,8%), Бразилии (137,6%) и Чили (106,4%). Также большое влияние образование имеет в Коста-Рике (93,2%), Венгрии (76,4%), Португалии (75,4%), Перу (75%) и Болгарии (74,01%). В США люди с высшим образованием в среднем получают на 69,8% больше.
Наименьшее влияние на зарплату среди стран в выборке высшее образование имеет в Норвегии — 17%. В Дании люди с высшим образованием зарабатывают больше на 22,5%, в Швеции — на 25,2%, в Корее — на 30,3%.
Комментарии
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