Плесень, мигающий свет, запах от обоев: в ПНИПУ назвали главные причины сделать ремонт

В этом году день ремонта отмечают 19 октября. Ученые Пермского Политеха рассказали о главных причинах обновить отделку и инженерные системы, почему с плесенью на стенах бесполезно бороться моющими средствами, когда можно поменять трубы за счет застройщика, что указывает на неисправность проводки и опасность пожара, какое напольное покрытие самое стойкое к повреждениям и чем опасен формальдегид в материалах отделки и мебели.

Ремонт капитальный и косметический

Косметический ремонт включает в себя все виды отделочных работ – обновление краски на стенах и обоев, установку нового потолка (подвесного или натяжного) и замену напольного покрытия (без основания). Хотя косметический ремонт требует затрат, он не сравнится по вложениям с капитальным, на который придется потратить много времени и денег. Он включает замену труб, проводки, возведение дополнительных перегородок или удаление стен.

«Косметический ремонт внутри квартиры, не требующий восстановления или усиления строительных конструкций, проводится по мере необходимости. Если речь идет о текущем или капитальном обновлении общего имущества многоквартирного жилого дома, то надо смотреть на гарантийные обязательства, которые прописаны в договоре на проведение таких работ между заказчиком и исполнителем», — рассказывает Дмитрий Золотозубов, доцент кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ, кандидат технических наук.

Строители советуют проводить капитальный ремонт каждые 10-15 лет, и раз в 5-7 лет обновлять отделку. Но ориентироваться следует не на эти сроки, а на наличие конкретных проблем, игнорировать которые опасно для здоровья и комфорта.

Первый сигнал — плесень

«В квартире или своем доме вы, скорее всего, столкнетесь со следующими типами плесени. Черная считается самой агрессивной разновидностью, быстро поражающей все поверхности, от обоев до бетонной стяжки. Наиболее опасны для человека следующие виды: Stachybotrys, Aspergillus и Alternaria. Белая плесень образует налет на продуктах питания, земле в цветочных горшках и редко на стенах. Синяя — грибок синевы поражает отделку и предметы мебели из дерева. Серо-голубая, розовая, зеленые плесени заводятся в пищевых продуктах, но могут также поселяться на стенах, книгах и так далее», — Анна Ахова, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат биологических наук.

«Микроскопические грибы — возбудители микоза легких. Человек заболевает, когда споры плесени попадают в дыхательные органы и размножаются, забивая ткани легких. Особенно подвержены люди со сниженной иммунной защитой, например, онкологией или принимающие антибиотики широкого спектра и иммуносупрессоры. Для профилактики следует чаще убирать и проветривать помещение, проверять продукты в холодильнике на наличие белой пушистой плесени. Грибковые заболевания легких встречаются нечасто, но избавиться от них сложно», — отмечает Мария Комбарова, профессиональный биолог, инженер кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ.

Основные причины появления плесени в помещении — высокий уровень влажности (более 65 процентов) и образование конденсата. Этому способствует плохая вентиляция, протекающие трубы, неравномерный прогрев дома, ошибки на этапе строительства, трещины в стенах, отсутствия гидроизоляции, близость подвала.

«Избавиться от плесени достаточно сложно. Можно удалить грибок с поверхности, например, моющими средствами, но есть вероятность, что погруженная его часть сохранится и вновь разрастется. Даже после обработки могут остаться споры, из которых в благоприятных условиях разовьется плесневый грибок. Поэтому для повышения эффективности борьбы с ним в зараженных помещениях лучше убрать все старые материалы, обработать помещения фунгицидными средствами, а затем сделать новую отделку. И в дальнейшем поддерживать режим влажности и проветривания на уровне, препятствующем развитию плесени», — советует Анна Ахова.

Вторая причина — протечки

На кафедре теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ назвали главные причины разрушения труб в квартире и доме. Со временем трубы из стали и чугуна подвергаются коррозии, что ослабляет их стенки и вызывает протечки. А вода с высоким содержанием хлора ускоряет разрушение металла. Средний срок службы стальных труб колеблется от 15 до 20 лет. Но если они имеют цинковое покрытие, их эксплуатационный период может увеличиться до 30-35 лет. Такие наиболее предпочтительны для систем отопления и канализации, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Для частных домов опасность кроется в перепадах температуры. Вода при −1 °C быстро превращается в лед. Если трубы расположены, например, в холодном подвале, не утеплены и не имеют электрического обогрева, вода в них обязательно замерзнет. Экстремальные температуры могут вызывать трещины, протечки и разрыв. Если участок водопровода проходит под землей снаружи дома, трубы утепляют и закапывают на глубину, соответствующую уровню промерзания почвы.

Избыточное давление может вызвать разрывы или трещины, особенно если трубы старые или сделаны из некачественных материалов. Это происходит при неисправных редукторах давления или скачках давления в системе. Они вызывают гидроудар, повреждающий соединения. Такое случается при резком открытии или закрытии кранов или срабатывании стиральных и посудомоечных машин. Чтобы следить за показателем, можно установить манометр и датчики, регулярно проверять состояние труб, соединений и оборудования на наличие повреждений или износа.

Протекать трубы могут и из-за некачественной установки или использования поврежденных материалов. Удары, просверливание и забивание гвоздей могут нарушить целостность водопровода. Поэтому при ремонте в санузле и на кухне стоит быть осторожнее.

Можно ли поменять трубы бесплатно? Ученый Пермского Политеха Дмитрий Золотозубов отмечает, что такой вариант возможен, если еще действует гарантия от застройщика. По закону этот срок составляет три года.

Проблемы с электропроводкой

Провода и кабели электропроводки, как правило, состоят из медных или алюминиевых жил, по которым протекает ток, и изоляции — оболочки из ПВХ, резины или полиэтилена, необходимой для предотвращения короткого замыкания и защиты проводника от внешних воздействий.

«Длительность «жизни» электропроводки определяется тремя основными факторами: сроком службы изоляции проводников (материал стареет по мере использования), качеством монтажа проводки, соединений и применяемых изделий, условиями эксплуатации — чем больше нагружают проводники, тем сильнее они нагреваются, а изоляция быстрее стареет», — объясняет Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

Какие есть признаки, указывающие на возможную неисправность проводки? Сильный нагрев, вызванный неправильным выбором сечения проводников или подключением к проводке электроприборов недопустимо большой мощности. Нагревание мест соединений проводников или розеток, что может свидетельствовать о нарушении контакта. Искрение, посторонние шумы в розетках и электрических щитках, появление запахов горелого пластика, мест оплавления. Осветительные приборы периодически мерцают. Срабатывают автоматические выключатели и предохранители, что может указывать на наличие в проводке повреждений.

«Есть еще несколько причин поменять электропроводку во время ремонта. Во-первых, если действующая выполнена проводниками с алюминиевыми жилами. Заменить их медными стоит потому, что этот металл менее подвержен коррозии, прочнее, лучше проводит ток и обладает меньшим сопротивлением. Во-вторых, если, например, от предыдущих жильцов или застройщика вам досталась электропроводка с нарушениями монтажа: соединениями, выполненными ненадлежащим образом, местами почернения или оплавления проводников и розеток, незакрепленными проводами», — отмечает Иван Калинин.

«В соответствии с действующими государственными стандартами срок службы электропроводки должен составлять не менее 15 лет, хотя некоторые производители дают всего пять лет гарантии. Но грамотно смонтированная система при правильной эксплуатации и периодических проверках может прослужить 50 лет и больше, согласно статистическим данным», — отмечает Александр Ромодин, кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

«Как-либо продлить срок службы действующей проводки нельзя, так как изоляция естественно стареет, и восстановить ее не получится, только заменить. Если же она прослужила слишком мало, но уже заметны признаки разрушения, то в первую очередь необходимо проверить качество соединений во всех электрических щитках, распределительных коробках и розетках. Постараться одновременно не подключать к сети большое количество электроприборов. При возникновении каких-либо признаков неисправности следует незамедлительно обратиться к электрику. Помните — электричество смертельно опасно и не прощает ошибок», — добавляет Иван Калинин.

Четвертая причина — повреждение напольного покрытия

Даже неглубокая трещина на ламинате может привести к серьезной деформации покрытия. Когда сквозь царапину проникает влага, древесно-волокнистая плита разбухает и деформируется. Все это нарушает эстетику дома и атмосферу уюта.

«По стойкости материалы напольного покрытия можно расположить в порядке убывания. Керамическая плитка считается одной из самых стойких. Она твердая благодаря кристаллической структуре материалов, таких как глина и кварц, которые после обжига становятся чрезвычайно прочными. Однако при сильных точечных ударах плитка может треснуть или сколоться из-за своей жесткости и отсутствия эластичности», — рассказывает Дмитрий Макрушин, ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Затем идет кварц-виниловая плитка — поливинилхлорид (ПВХ) с кварцевыми частицами. Она сочетает в себе гибкость и прочность. Кварц придает устойчивость к механическим воздействиям, а полимеры делают покрытие эластичным, что снижает риск сколов и трещин. На третьем месте — наливной пол. Его монолитная структура без швов обеспечивает высокую стойкость к ударам и механическим повреждениям, а полимеры – гибкость, что делает их прочными к растрескиванию.

«Один из самых популярных материалов — ламинат, состоит из прессованной древесноволокнистой плиты, покрытой защитным слоем. Он менее устойчив к ударам, особенно на стыках, где могут появляться сколы при сильных механических воздействиях. Последнее место за линолеумом, особенно натуральным. Он подвержен повреждениям из-за мягкости. Хотя устойчив к истиранию, удары могут оставить вмятины или разрывы», — отмечает Дмитрий Макрушин.

Пятая причина для ремонта — запах от обоев

Многие обои, особенно бумажные, впитывают влагу и запахи, что приводит к негативным последствиям. Прежде всего, повышенное содержание влаги становится причиной размножения опасной для здоровья плесени на поверхности и в структуре обоев. Во-вторых, запахи от еды, табакокурительных смесей, животных могут накапливаться в пористой структуре, особенно в кухне или местах с высокой влажностью.

«Однако существуют обои с повышенной стойкостью к таким воздействиям. Виниловые благодаря своему покрытию из ПВХ не впитывают влагу и запахи. Поливинилхлорид создает непроницаемый слой. Флизелиновые обои с виниловым покрытием обладают аналогичными свойствами, что делает их отличным выбором для помещений с повышенной влажностью, например, кухонь или ванных комнат», — считает Дмитрий Макрушин.

Стоит ли бояться формальдегида?

Формальдегид — органическое соединение, которое относится к высокоопасным веществам. Его длительное воздействие вызывает раздражение, зуд и сыпь. К признакам отравления относят вялость, частые головные боли, трудности со сном, воспаления глаз и кожные проявления. Помимо аллергии, из-за формальдегида могут развиться хронические респираторные заболевания, такие как бронхит и астма. Повышается и риск онкологии, особенно рака носоглотки и лейкемии.

При этом с формальдегидом мы сталкиваемся постоянно, в том числе — в собственном доме. Источником этого вещества становятся отделочные материалы: окна и потолки из ПВХ, некоторые виды обоев, напольные покрытия, плинтусы. Такой утеплитель, как минеральная вата, тоже источает его, особенно активно — при нагревании. Используемые в мебели фанера, ДСП, ДВП, МДФ выделяют токсины лишь некоторое время — от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от качества материала. Подобный эффект есть и у игрушек, техники, канцтоваров, посуды.

«Сейчас практически не найти природных или синтетических материалов для ремонта, не выделяющих формальдегид. Но все они, особенно используемые в жилых помещениях, имеют сертификаты о том, что опасные вещества выделяются в пределах нормы. Существуют правила маркировки мебели. Пометкой Е-(0) отмечают наиболее безопасную продукцию: она практически не выделяет формальдегид даже при повышении температуры. Маркировка Е-(1) означает, что ме материал содержит около 0,011 процента вредного соединения, а Е-(2) — 0,035 процента», — объясняет Лариса Рудакова, заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук.

Есть гигиенические нормативы содержания формальдегида. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,05 до 0,01 мг/м³ в атмосферном воздухе и воздухе жилых помещений. Так у населения отсутствуют аллергические реакции при кратковременном воздействии и канцерогенные эффекты при длительном.

Другое дело, когда этих материалов много и они находятся в помещении небольшой площади. Каждый начинает выделять формальдегид, его концентрация в воздухе увеличивается. Бороться с этим можно интенсивным проветриванием или использованием очистителей воздуха. Снизить концентрацию помогут комнатные растения, поддержание оптимальной влажности воздуха (40-60 процентов) и регулярная уборка.

Еще один нюанс — строительные и отделочные материалы, а также мебель со временем перестанут выделять формальдегид. Примерно через полгода они потеряют 50% опасного соединения.

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ПНИПУ 839 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.