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Разработка РТУ МИРЭА улучшит связь и медицинскую диагностику
Ученые из РТУ МИРЭА представили уникальный метод управления терагерцовыми волнами с помощью устройства на основе Co/Pt и магнитного поля. Такой метод позволяет изменять направление поляризации волн, просто меняя магнитное поле. Это важное открытие может улучшить технологии связи и медицинской диагностики.
Представьте себе фонарик, которым можно управлять, изменяя такие характеристики света, как яркость или направление. Ученые из РТУ МИРЭА создали подобное устройство, работающее с особым видом света — электромагнитного излучения, называемого терагерцовым.
Для создания этого устройства исследователи использовали два ультратонких слоя платины и кобальта. С помощью магнитного поля можно изменять направление поляризации света, словно поворачивая луч фонарика. Это устройство напоминает управление световым шоу, только в терагерцовом диапазоне. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Applied Physics Letters.
«В цифровом будущем изучение терагерцового излучения становится ключом к инновациям в области связи, передачи данных и других технологий», — говорит Арсений Буряков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА.
— Наша работа показала, что объединение спинтроники и ТГц технологий не только возможно, но и революционно. Я убежден, что наши открытия зададут вектор развития ТГц оптоспинтроники и откроют новые направления, о которых мы пока даже не подозреваем».
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