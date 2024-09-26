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45 минут назад
МИРЭА
23

Разработка РТУ МИРЭА улучшит связь и медицинскую диагностику

4.4

Ученые из РТУ МИРЭА представили уникальный метод управления терагерцовыми волнами с помощью устройства на основе Co/Pt и магнитного поля. Такой метод позволяет изменять направление поляризации волн, просто меняя магнитное поле. Это важное открытие может улучшить технологии связи и медицинской диагностики.

МИРЭА
# медицинская диагностика
# свет
# связь
# терагерцовое излучение
Ученые из РТУ МИРЭА представили уникальный метод управления терагерцовыми волнами с помощью устройства на основе Co/Pt и магнитного поля / © Peter Southwood


Представьте себе фонарик, которым можно управлять, изменяя такие характеристики света, как яркость или направление. Ученые из РТУ МИРЭА создали подобное устройство, работающее с особым видом света — электромагнитного излучения, называемого терагерцовым.

Для создания этого устройства исследователи использовали два ультратонких слоя платины и кобальта. С помощью магнитного поля можно изменять направление поляризации света, словно поворачивая луч фонарика. Это устройство напоминает управление световым шоу, только в терагерцовом диапазоне. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Applied Physics Letters.

«В цифровом будущем изучение терагерцового излучения становится ключом к инновациям в области связи, передачи данных и других технологий», — говорит Арсений Буряков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА.

— Наша работа показала, что объединение спинтроники и ТГц технологий не только возможно, но и революционно. Я убежден, что наши открытия зададут вектор развития ТГц оптоспинтроники и откроют новые направления, о которых мы пока даже не подозреваем».

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МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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МИРЭА
# медицинская диагностика
# свет
# связь
# терагерцовое излучение
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