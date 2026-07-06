Самки орангутанов пожертвовали питанием ради игр детенышей со сверстниками

Орангутаны в основном ведут одиночный образ жизни и не образуют постоянных групп. Встречи взрослых особей происходят редко, обычно для спаривания или в местах с обильной пищей. Однако, как выяснили авторы нового исследования, иногда эти животные пренебрегают такой стратегией. Самки могут сознательно нарушать привычную изоляцию, если речь идет о социализации детенышей. Чтобы они чаще играли со сверстниками, матери меняют маршруты и заходят на участки других самок с молодыми особями того же возраста. Новые данные значительно расширяют представления о материнской заботе у человекообразных обезьян.

Игра помогает животным развивать ловкость и социальные навыки. У большинства социальных видов на это хватает времени и возможностей, но у орангутанов (Pongo) все иначе. Самки рожают одного детеныша раз в семь-девять лет, они же его и воспитывают. Весь период воспитания мать и детеныш неразлучны, а контакты с другими семьями происходят редко.

Долгое время ученые предполагали, что при такой модели воспитания детеныши не могут оттачивать свои навыки со сверстниками, то есть потребность в игре у них минимальна. Но наблюдения, которые ранее проводили приматологи, показали обратное: иногда молодые особи контактируют и активно взаимодействуют друг с другом. Только как именно происходят эти встречи и насколько часто, оставалось загадкой. К ответу приблизилась международная команда этологов и приматологов под руководством Одда Джейкобсона (Odd Jacobson) из Института поведения животных Макса Планка в Германии.

Джейкобсон и его коллеги проанализировали 15-летние наблюдения за борнейскими орангутанами (Pongo pygmaeus wurmbii), которые обитают исключительно на острове Борнео в Юго-Восточной Азии. В фокусе внимания оказалась 31 пара «мать — детеныш». За эти годы ученые накопили почти 30 тысяч часов наблюдений, фиксируя каждое перемещение человекообразных обезьян, их соседство и действия.

Анализ показал определенную закономерность. Самки, чьи детеныши были примерно одного возраста, заметно чаще оказывались на одной территории, а их молодые особи активно играли друг с другом. Если самки состояли в близком родстве, вероятность таких контактов между детенышами возрастала многократно.

Интересной оказалась и картина перемещений. За несколько дней до встречи и после нее матери проходили большее расстояние, чем обычно. Они целенаправленно двигались в сторону владений соседок, затем возвращались. По мнению Джейкобсона, такая схема передвижения выглядела слишком последовательной, чтобы объяснить ее случайностью.

Это поведение можно списать на «пищевые миграции»: животные собирались там, где созревало много фруктов. Подобные взаимодействия происходят у бурых медведей, когда самки с медвежатами сходятся к рекам, богатым лососем, их детеныши начинают играть. Однако в случае с орангутанами это правило не сработало.

Исследователи выяснили, что контакты не зависели от наличия обильного урожая фруктов. Более того, дополнительные переходы сокращали время, которое самки могли бы потратить на кормежку, то есть самки тратили силы и недополучали пищу, но все равно продолжали искать возможность для общения детенышей.

Авторы научной работы считают, что орангутаны специально меняют маршруты, жертвуя кормежкой ради общения детенышей. Такой альтруизм может говорить о высоком уровне когнитивных способностей и социального интеллекта у этих приматов.

Правда, исследователи признали, что наблюдения за поведением животных не позволяют точно говорить об их намерениях. Пока нельзя утверждать, что самки договариваются о встрече заранее, как это делают люди. Нет данных, что они используют звуковые сигналы для этих целей, как самцы, которые протяжными криками передают информацию о направлении движения. Скорее всего, механизм работает иначе.

Орангутаны обладают хорошей пространственной памятью и знают, где растут крупные лианы, подходящие для игр молодых животных. Одна самка может оценить действия другой, основываясь на знании окружающей среды и многолетнем опыте наблюдений. Они способны предугадать, куда направится соседка, и подстроить свой маршрут так, чтобы пути пересеклись.

Для эволюционной биологии новые данные важны тем, что опровергают представление об относительном одиночестве орангутанов. Их социальная жизнь не ограничивается контактами «мать-дитя», она включает сложные межличностные отношения, расчеты и стратегии, которые раньше приписывали только более стайным приматам, например, шимпанзе.

Выводы исследователей представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv.org.

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Игорь Байдов 596 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.