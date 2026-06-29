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Инфографика: где безопасная питьевая вода по-прежнему остается недоступной

За последние несколько десятилетий человечество добилось впечатляющего прогресса в обеспечении населения безопасной питьевой водой. Однако проблема далека от решения: более двух миллиардов человек до сих пор не имеют дома доступа к надежным системам питьевого водоснабжения, соответствующим современным санитарным стандартам.

Инфографика: где безопасная питьевая вода по-прежнему остается недоступной / © Visual Capitalist

Разрыв между странами остается огромным. В большинстве развитых государств доступ к безопасной питьевой воде практически стал всеобщим, тогда как миллионы людей в других регионах мира продолжают пользоваться небезопасными или ненадежными источниками.

Карта, созданная на основе данных UN Water и Our World in Data, показывает долю населения каждой страны, имеющего доступ к безопасно организованным услугам питьевого водоснабжения. Она наглядно демонстрирует, где инфраструктура водоснабжения уже достигла высокого уровня развития, а где проблема чистой воды по-прежнему стоит особенно остро.

В таких странах, как Австралия, Бельгия, Финляндия и Великобритания, доступ к безопасной питьевой воде достигает или практически достигает 100% населения. В то же время в Чаде, Центральноафриканской Республике и Бенине этот показатель остается ниже 20%. Подобные различия отражают десятилетия инвестиций в строительство водопроводных сетей, сооружений по очистке воды и развитие коммунальной инфраструктуры.

Государства с наиболее высокими показателями, как правило, располагают современными системами водоподготовки и надежными коммунальными службами. Страны с низким уровнем доходов, напротив, сталкиваются с хронической нехваткой финансирования, быстрым ростом населения и усиливающимся воздействием климатических изменений.

Для оценки прогресса Организация Объединенных Наций использует показатель «безопасно организованные услуги питьевого водоснабжения». Этот критерий значительно шире, чем просто наличие поблизости источника воды. Чтобы соответствовать международному стандарту, питьевая вода должна поступать из улучшенного источника водоснабжения, быть доступной непосредственно в месте проживания, подаваться тогда, когда она необходима и не содержать опасных загрязняющих веществ и болезнетворных микроорганизмов. Эти требования являются частью Цели устойчивого развития № 6, предусматривающей обеспечение всех жителей планеты чистой водой и надлежащими санитарными условиями.

Доступ к безопасной питьевой воде напрямую влияет на состояние общественного здоровья, уровень образования и экономическое развитие. Надежные системы водоснабжения сокращают распространение заболеваний, передающихся через воду, повышают посещаемость школ и способствуют устойчивому росту экономики.

Во многих регионах жители вынуждены использовать источники воды, которые могут загрязняться сточными водами, промышленными отходами или сельскохозяйственными стоками. Дополнительные трудности испытывают сельские районы, где строительство централизованных водопроводных сетей зачастую оказывается слишком дорогостоящим.

Ситуацию усугубляют и другие факторы:

изменение климата усиливает нагрузку на существующие водные ресурсы;

рост численности населения увеличивает спрос на воду;

в отдельных странах высокий уровень потребления воды на душу населения усложняет управление водными ресурсами.

Несмотря на все эти проблемы, мировое сообщество добилось значительного прогресса. Тем не менее, согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, примерно четверть населения Земли по-прежнему не имеет дома доступа к безопасной питьевой воде, что свидетельствует о масштабах оставшейся задачи.