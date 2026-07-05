Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Не бег. Какой вид спорта сильнее всего влияет на продолжительность жизни?

© mouratoglou.com

Группа ученых из Дании и США около 25 лет наблюдала более чем за 8,5 тысячи человек. Они изучали связь между популярными видами спорта и общей смертностью.

Авторы пришли к выводу, что сильнее всего на продолжительность жизни повлиял теннис. Этот вид спорта «продлил жизнь» на 9,7 года по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

На втором месте оказался бадминтон, «прибавивший» 6,2 года жизни. Футбол с 4,7 года занял третье место. Катание на велосипеде связали с продлением жизни на 3,7 года, плавание — на 3,4 года, бег трусцой — на 3,2 года.

Ученые предположили, что дополнительные преимущества тенниса и бадминтона связаны не только с физической активностью, но и с социальным взаимодействием.

При этом авторы подчеркнули, что исследование было наблюдательным. По их словам, нельзя утверждать причинно-следственную связь между занятием теннисом и повышением ожидаемой продолжительности жизни. Ученые не исключали, что на это могли повлиять какие-то другие факторы.