Пять миллионов земляных пчел нашли убежище от пестицидов на кладбище
Американские биологи обнаружили гигантское подземное поселение одиночных земляных пчел на старом кладбище в штате Нью-Йорк. Как оказалось, на территории некрополя живет пять миллионов пчел, которые работают опылителями на расположенных неподалеку яблоневых садах. Кладбище служит убежищем для пчел уже 90 лет.
Дикие одиночные пчелы, гнездящиеся в земле, — одни из самых важных опылителей на планете. Их популяции стремительно сокращаются из-за уничтожения среды обитания и применения пестицидов. Ученые знали о существовании нор земляной пчелы Andrena regularis на газонах Ист-Лоунского кладбища (Итака, Нью-Йорк), но истинный масштаб колонии оставался неизвестным.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Apidologie, изучили кладбищенскую популяцию. Они расставили по территории кладбища десять ловушек вылета — небольших сетчатых палаток, накрывающих участки земли. Ловушки установили ранней весной, до пробуждения насекомых. На протяжении 48 дней биологи ежедневно собирали и подсчитывали всех пчел, мух и жуков, вылезавших из-под земли под куполами. Данные экстраполировали на всю площадь гнездования с помощью математического моделирования.
Расчеты показали, что общая численность пчел-хозяев (Andrena regularis) оценивается в 5,56 миллиона особей. По эффективности опыления этот подземный мегаполис эквивалентен 140–270 крупным коммерческим ульям, при этом вся колония умещается на площади менее гектара.
Ученые подсчитали и пчел-кукушек (Nomada imbricata), паразитирующих на полезных пчелах, — их примерно 78 тысяч особей. Анализ выявил особую поведенческую стратегию паразитов. Пчелы-хозяева массово вылетали на поверхность в первые же теплые дни при температуре выше 20 °C. Пчелы-кукушки, напротив, покидали норы постепенно и с задержкой: им нужно было дождаться, пока хозяева выкопают гнезда и соберут пыльцу, чтобы подкинуть свои яйца на готовые ресурсы. В ловушках также неожиданно обнаружили жуков-нарывников (Lytta aenea). Обычно они паразитируют на других семействах пчел, и это первое свидетельство того, что данный жук может нападать на гнезда андренид.
Хотя численно из-под земли вылезло больше самцов (60%), самки этого вида значительно крупнее и тяжелее. Расчет показал, что колония тратит гораздо больше ресурсов на выращивание дочерей. В биологии пчел это верный признак того, что популяция здорова, процветает и не испытывает дефицита кормовой базы.
Открытие объяснило давнюю загадку местных агрономов. В яблоневых садах Корнеллского университета, расположенных всего в 600 метрах от некрополя, дикая пчела Andrena regularis стабильно превосходила по численности домашних медоносных пчел. Оказалось, что сады опыляли пчелы-одиночки с соседнего погоста.
Ист-Лоунское кладбище основано в 1878 году. Землю там не перекапывают плугами и не заливают агрохимикатами, а газоны регулярно стригут, создавая идеальную, открытую солнцу песчаную почву. Первые упоминания о кладбищенских пчелах датируются 1935 годом — колония беспрерывно живет там уже почти 90 лет. Авторы исследования подчеркивают, что городские кладбища работают как надежные экологические резерваты, где отсутствие интенсивной хозяйственной деятельности человека позволяет сохранять критически важные виды насекомых.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
