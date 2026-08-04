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4 августа, 10:51
Марк Чернов
117

Проседание грунта оказалось более опасной угрозой для прибрежных городов, чем глобальное потепление

❋ 4.0

Морские геологи выяснили, что для жителей густонаселенных прибрежных мегаполисов угроза проседания грунта представляет гораздо большую опасность, чем повышение уровня моря в связи с глобальным потеплением. В некоторых регионах скорость проседания суши в несколько раз превышает скорость подъема воды, превращая медленные климатические изменения в экстренную угрозу.

Климат
# глобальное потепление
# изменение климата
# Мировой океан
# уровень моря
Для многих прибрежных городов главным фактором риска становится не только рост уровня океана, но и постепенное проседание грунта
Для многих прибрежных городов главным фактором риска становится не только рост уровня океана, но и постепенное проседание грунта / © Tim Johnson

Подъем уровня Мирового океана давно считается одним из основных последствий глобального потепления и главным климатическим вызовом для жителей прибрежных зон. Однако ученые из Мюнхенского технического университета (Германия) и Университета Тулейн (США) доказали, что реальная скорость затопления берегов зависит не столько от роста уровня моря, сколько от погружения береговой линии. Исследователи проанализировали это явление по всему миру и рассказали о своих выводах в научном журнале Nature Communications.

Результаты показали, что прибрежные регионы сталкиваются с комбинированным проседанием суши и поъемом уровня воды в среднем на шесть миллиметров в год. Это почти в три раза превышает среднемировой показатель для слабозаселенных береговых линий и в два раза опережает подъем уровня самого океана. Главной причиной такого резкого дисбаланса стало вертикальное проседание грунта, на котором построены мегаполисы.

С одной стороны, почву спрессовывает гигантский вес городских высоток и инфраструктуры, а прибрежная почва неизбежно уплотняется и проседает со временем. С другой — катастрофическое проседание провоцирует сам человек, прежде всего из-за откачки подземных вод, добычи нефти и газа. В мегаполисах вроде Джакарты и Тяньцзиня скорость проседания грунта уже превышает 13 миллиметров в год, а в отдельных районах Индонезии земля опускается на рекордные 42 миллиметра ежегодно.

В отличие от глобального потепления, проблему локального проседания суши можно оперативно решить на уровне городских властей. Ученые привели в пример Токио, где в XX веке грунт уходил под землю со скоростью до 24 сантиметров в год. Жесткий запрет на откачку грунтовых вод и переход на альтернативные источники водоснабжения позволили японским властям практически полностью остановить погружение города. Геологи рассчитывают, что новые данные побудят правительства прибрежных стран срочно пересмотреть правила добычи подземных вод и застройки и спасти прибрежные территории от затопления.

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Марк Чернов
Марк Чернов
78 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Климат
# глобальное потепление
# изменение климата
# Мировой океан
# уровень моря
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