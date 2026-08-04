Проседание грунта оказалось более опасной угрозой для прибрежных городов, чем глобальное потепление
Морские геологи выяснили, что для жителей густонаселенных прибрежных мегаполисов угроза проседания грунта представляет гораздо большую опасность, чем повышение уровня моря в связи с глобальным потеплением. В некоторых регионах скорость проседания суши в несколько раз превышает скорость подъема воды, превращая медленные климатические изменения в экстренную угрозу.
Подъем уровня Мирового океана давно считается одним из основных последствий глобального потепления и главным климатическим вызовом для жителей прибрежных зон. Однако ученые из Мюнхенского технического университета (Германия) и Университета Тулейн (США) доказали, что реальная скорость затопления берегов зависит не столько от роста уровня моря, сколько от погружения береговой линии. Исследователи проанализировали это явление по всему миру и рассказали о своих выводах в научном журнале Nature Communications.
Результаты показали, что прибрежные регионы сталкиваются с комбинированным проседанием суши и поъемом уровня воды в среднем на шесть миллиметров в год. Это почти в три раза превышает среднемировой показатель для слабозаселенных береговых линий и в два раза опережает подъем уровня самого океана. Главной причиной такого резкого дисбаланса стало вертикальное проседание грунта, на котором построены мегаполисы.
С одной стороны, почву спрессовывает гигантский вес городских высоток и инфраструктуры, а прибрежная почва неизбежно уплотняется и проседает со временем. С другой — катастрофическое проседание провоцирует сам человек, прежде всего из-за откачки подземных вод, добычи нефти и газа. В мегаполисах вроде Джакарты и Тяньцзиня скорость проседания грунта уже превышает 13 миллиметров в год, а в отдельных районах Индонезии земля опускается на рекордные 42 миллиметра ежегодно.
В отличие от глобального потепления, проблему локального проседания суши можно оперативно решить на уровне городских властей. Ученые привели в пример Токио, где в XX веке грунт уходил под землю со скоростью до 24 сантиметров в год. Жесткий запрет на откачку грунтовых вод и переход на альтернативные источники водоснабжения позволили японским властям практически полностью остановить погружение города. Геологи рассчитывают, что новые данные побудят правительства прибрежных стран срочно пересмотреть правила добычи подземных вод и застройки и спасти прибрежные территории от затопления.
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