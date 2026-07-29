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Сутки без посадки: Airbus A350-1000ULR установил новый рекорд дальности полета
Новейший Airbus A350-1000ULR на этой неделе совершил исторический беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу, проведя в воздухе 24 часа 24 минуты. Этот полет стал неофициальным рекордом по продолжительности и дальности среди коммерческих авиалайнеров.
Компания Airbus сообщила, что самолет успешно приземлился в Тулузе после перелета протяженностью свыше 23 000 километров. Примечательно, что маршрут проходил на восток — фактически «в противоположную сторону» вокруг Земли, тогда как неделей ранее тот же самолет летел из Тулузы в Мельбурн по более короткому западному маршруту, преодолев примерно 16 900 километров за 19 часов 12 минут.
Если достижение будет официально подтверждено, новый полет превзойдет предыдущий мировой рекорд, установленный в 2005 году во время перегонного рейса Boeing 777-200LR из Гонконга в Лондон. Тогда самолет преодолел более 21 600 километров за 22 часа 42 минуты. Именно этот рекорд сегодня признан Книгой рекордов Гиннесса как самый дальний перелет коммерческого самолета. Дополнительная сертификация Международной авиационной федерацией (FAI) может закрепить новый рекорд Airbus в истории гражданской авиации.
В 2022 году австралийская авиакомпания Qantas заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR в рамках амбициозного проекта Project Sunrise, цель которого — запустить прямые беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк продолжительностью около 22 часов. Такие маршруты превзойдут нынешний рекордный рейс Сингапур — Нью-Йорк, который длится около 19 часов и имеет протяженность примерно 15 400 километров.
Qantas рассчитывает открыть первый маршрут Project Sunrise в октябре 2027 года после получения первого самолета в фирменной окраске авиакомпании, поставка которого запланирована на апрель. На прошлой неделе перевозчик сообщил, что продажи билетов на рейсы Сидней — Лондон стартуют уже в феврале. По оценке компании, для выполнения регулярных полетов по каждому из сверхдальних направлений потребуется не менее трех самолетов.
238-местный A350-1000ULR был разработан Airbus специально под требования Project Sunrise.
По сравнению со стандартным A350-1000 новая версия получила ряд доработок, увеличивающих дальность полета. В частности, самолет оснащен дополнительным центральным топливным баком в хвостовой части, который увеличивает запас топлива примерно на 20 000 литров. Благодаря этому максимальная дальность выросла примерно на 1 800 километров.
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