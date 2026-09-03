  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 сентября, 13:33
Андрей Серегин
152

Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

❋ 4.2

Средневековые рукописи сделаны из кожи животных, поэтому способны сохранять не только тексты, но еще ДНК животных и возбудителей болезней, оставшуюся в пергаменте. Ученые обнаружили следы вируса овечьей оспы на нескольких страницах тысячелетнего Йоркского Евангелия и с помощью этих и более древних образцов проследили историю инфекции как минимум на 3700 лет.

Антропология
# анализ
# кости
# овцы
# оспа
# шкуры животных
Страница Линдисфарнского Евангелия / © Wikimedia Commons

Овечья оспа — инфекция домашних животных, которая быстро распространяется внутри стада. Она особенно тяжело поражает ягнят, а у взрослых овец снижает производство мяса, молока и шерсти. Болезнь вызывает вирус из группы каприпоксвирусов.

Установить, когда овечья оспа появилась и как распространялась в прошлом, непросто. Повреждения мягких тканей не оставляют характерных следов на костях, а письменные описания болезней животных обычно слишком расплывчаты для точного диагноза. Помочь в этом могут лишь генетические данные.

Международная группа исследователей изучила несколько рукописей из собраний Великобритании и континентальной части Европы. Среди них были созданные около тысячи лет назад Йоркские Евангелия, один из наиболее ценных памятников англосаксонской книжной культуры, а также Corpus Glossary — один из древнейших сохранившихся словарей английского языка. В анализ вошли и более ранние рукописи, включая сборник посланий апостола Павла VIII века.

Их страницы изготовляли из обработанных шкур овец, коз и телят. Вместе с ДНК самого животного пергамент способен сохранять фрагменты генома возбудителей, которыми оно было заражено перед забоем.

На страницах книг исследователи обнаружили фрагменты ДНК вируса овечьей оспы. В некоторых случаях вирусный материал присутствовал сразу на нескольких листах одной рукописи. Это снижает вероятность единичного случайного загрязнения и указывает, что для изготовления пергамента использовали шкуры зараженных овец. Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.

Следы вируса нашли также на страницах, сделанных из телячьей или козьей кожи. Дополнили анализ данными овечьих зубов из археологических памятников евразийских степей. В образцах бронзового века сохранилась ДНК того же возбудителя. Возраст древнейших находок превысил 3700 лет — это самые ранние генетические свидетельства существования овечьей оспы.


Сопоставив все данные, ученые реконструировали эволюционную историю каприпоксвирусов. По их оценке, основные линии вирусов оспы овец и оспы коз разделились приблизительно от 11,5 до 3,7 тысячи лет назад. Этот широкий временной интервал пересекается с периодом развития скотоводства и масштабного распространения домашних овец из евразийских степей в Европу.

Геном вируса овечьей оспы оказался очень стабильным. В отличие от вируса натуральной оспы человека, за последние несколько тысячелетий он изменился мало. Авторы исследования предположили, что важнейшие приспособления, позволившие возбудителю эффективно заражать овец, сформировались еще на раннем этапе его истории.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
170 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Антропология
# анализ
# кости
# овцы
# оспа
# шкуры животных
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Электронная астрономия — революция астрономии в городских условиях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Было или не было: жизнь господина Булгакова
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Сен
1500
Похороны мух
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
2 сентября, 12:57
Марк Чернов

LUX-ZEPLIN зарегистрировал сигнал, который может оказаться первым доказательством существования темной материи

Международная группа физиков зафиксировала под землей в США аномальный всплеск энергии, похожий на прямое столкновение невидимой частицы темной материи с обычным веществом. Подземные датчики поймали сигнал, который не удалось списать ни на один из известных науке видов радиации или фоновых помех.

Физика
# астрофизика
# вселенная
# квантовая физика
# ксенон
# темная материя
# элементарные частицы
3 сентября, 09:01
Елизавета З.

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Цифровой художник Брайан Бринкман в 2003 году посетил выставку Electronic Entertainment Expo и сфотографировался с моделью в костюме феи Dawn — одного из персонажей, при помощи которых Nvidia продвигала свои видеокарты. Спустя 23 года Бринкман опубликовал фото, приурочив его к новому отчету компании.

Технологии
# 3D-графика
# NVIDIA
# видеокарты
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

    3 сентября, 14:26

  2. Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

    3 сентября, 13:33

  3. Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

    3 сентября, 09:01

  4. Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

    3 сентября, 07:40
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Александр Суворов
25 секунд назад
Sergey, эти жалобщики лучше бы тогда Советский Союз спасли бы. А то сейчас ноют на своё бездействие и предательство.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Суворов
2 минуты назад
Алексей, ты цифрами не мухлюй. Студенты, инженеры и рабочие 17-60 лет роняли Памятник Ленину, Дзержинскому, с флагом украины по Москве бегали, прочие

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Иван Колупаев
2 минуты назад
1, иранцы конечно бы с радостью, но потопить "это корыто" у них пупок развяжется.

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Иван Колупаев
5 минут назад
Частотный диапазон n79 активно используется в Китае. И смартфоны для китайского рынка его конечно поддерживают. Казалось бы вот оно счастье бери

Почему российский 5G запускают в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, а не в стандартном 3,5 ГГц

Александр Суворов
10 минут назад
Ромыч, грустно, зато правда. Троллинг не при чём. Ветераны Великой Отечественной, спасшие СССР получают сейчас100+ тысяч в месяц в сумме со всеми

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Игорь Артюхов
19 минут назад
Возможность реанимации криопациентов имеет определенные теоретические обоснования но не продемонстрирована на практике. В условиях, когда не

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Игорь Артюхов
22 минуты назад
Предположительно, восстановление всех других органов будет намного проще, чем восстановление головного мозга после криосохранения. Так что, к

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Игорь Артюхов
25 минут назад
740 человек? Очень нескоро

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

1 2
27 минут назад
Возьми жёлудь свинья!

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Иван Иванов
27 минут назад
Кирилл, там жЫдЫ на 99%

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Игорь Артюхов
27 минут назад
Sam, если быть точным, то не доказано ни то, ни другое. Возможность реанимации криопациентов имеет определенные теоретические обоснования но не

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

1 2
28 минут назад
Жаль что это корыто Иранцы не отправили на дно!

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Александр Французов
28 минут назад
Алексей, чукча не читатель, а писатель?

NASA пожертвовало технологиями ради сроков: для Луны выбран упрощенный скафандр

Кнопка Вредная
34 минуты назад
Алексей, а вам везде Путин виноват. 🗿🤦‍♀️ Интересно при ком вы считаете стать МИЛЛИОНЕРОМ? При тех кто Россию продадут, думаете они с вами

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Французов
38 минут назад
Дмитрий, я полностью согласен с ИИ)

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Александр Французов
39 минут назад
Дарья, хорошая девчюля, видно из далека

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Алексей Казейкин
43 минуты назад
А как же американцы "прилунялись" 50 лет назад, если у них до сих пор нет "лунного" скафандра?

NASA пожертвовало технологиями ради сроков: для Луны выбран упрощенный скафандр

Иван Колупаев
43 минуты назад
Николай, я про вероятность сделать бум, которая очевидно усилится. И если реактивный самолет грохнется последствия конечно печальны но на

Авария Starship на орбите создаст больше космического мусора, чем испытание противоспутникового оружия

Сергей Кобяков
47 минут назад
Силовики даже не используют эти частоты. Просто как собаки на сене, ни себе ни людям.

Почему российский 5G запускают в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, а не в стандартном 3,5 ГГц

Иван Колупаев
50 минут назад
Да что вы говорите. А вот зам главного редактора товарищ Березин назвал подобные сообщения мусором найденным на инфопомойках 😁 Мол кто вам сказал

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Самые обсуждаемые