Неандертальцы прошли через демографическое бутылочное горлышко перед окончательным вымиранием
Международная группа палеогенетиков выяснила, что около 65 тысяч лет назад европейские неандертальцы пережили масштабное сокращение популяции из-за резкого похолодания. Выжившие особи укрылись в локальном убежище на юге Франции, откуда позже заново колонизировали континент. Эта миграция привела к полной генетической замене: поздние неандертальцы оказались потомками одной материнской линии и навсегда потеряли прежнее генетическое разнообразие.
Неандертальцы исчезли приблизительно 40 тысяч лет назад. Долгое время демографическая история неандертальцев перед их вымиранием оставалась фрагментарной. Ученые знали о существовании генетических различий между ранними и поздними популяциями Европы, но точное время, масштаб и географический эпицентр этой смены оставались неизвестными. Предыдущие исследования опирались на изолированные генетические данные, не давая целостной картины того, как менялся ареал обитания вида на фоне климатических колебаний последнего ледникового периода.
Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, извлекли митохондриальную ДНК (мтДНК) из костной пыли и зубов 10 неандертальцев. Останки нашли на шести археологических стоянках в Бельгии, Франции, Германии и Сербии. В выборку попали как взрослые особи, так и неандертальские младенцы и даже нерожденный плод из пещеры Зессельфельсгротте. Ученые отсеквенировали геномы и объединили их с 49 ранее опубликованными последовательностями мтДНК неандертальцев со всей Евразии.
Затем генетики построили филогенетическое дерево и рассчитали возраст эволюционных расхождений. Чтобы связать генетику с географией, сопоставили полученные данные с масштабной базой археологических находок ROAD (ROCEEH Out of Africa Database). Ученые наложили стоянки на климатические карты последних 130 тысяч лет, отследив изменения плотности расселения неандертальцев с шагом в 10 тысяч лет.
Оказалось, что 20 из 22 изученных геномов поздних неандертальцев, живших на территории от Испании до Кавказа, принадлежат к одной-единственной ветви мтДНК. Молекулярные часы указали, что эта гомогенная группа начала стремительно расширяться и ветвиться примерно 65 тысяч лет назад.
Археологическая база подтвердила генетические расчеты: в период от 80 до 70 тысяч лет назад ареал неандертальцев резко сократился. Авторы исследования связали это с наступлением морской изотопной стадии 4 (MIS 4) — сурового оледенения, которое сделало большую часть Европы непригодной для жизни. Неандертальцы выжили только в локальных рефугиумах (климатических убежищах). Самая высокая плотность стоянок того времени сохранилась на юго-западе Франции. Именно оттуда, как показала пространственная модель, примерно 65 тысяч лет назад началось повторное заселение Европы.
Новая волна мигрантов полностью обновила генетический ландшафт. Исключением стали лишь две редкие реликтовые линии, найденные у неандертальцев из пещеры Ле-Котте и грота Мандрен во Франции, — в силу географии они сохранили докризисные варианты мтДНК.
При этом демографическое моделирование зафиксировало, что около 45 тысяч лет назад эффективный размер женской популяции поздних неандертальцев снова начал падать, достигнув абсолютного минимума 42 тысячи лет назад. Накануне вымирания вида материнские линии полностью исчезли.
Резкие климатические сдвиги заставили неандертальцев пройти через жесткий демографический кризис задолго до масштабного расселения Homo sapiens. Выжив в локальном убежище и заново заселив Европу, они утратили значительную часть своего генетического разнообразия. Это радикальное обеднение генофонда сделало поздние популяции неандертальцев крайне уязвимыми перед новыми испытаниями, которые в итоге привели к полному исчезновению вида.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет
Новое исследование о последней экспедиции к затонувшей атомной субмарине подтвердило локальную утечку радиации после 30 лет регулярного мониторинга. В 2019 году роботизированный аппарат опустился на дно и напрямую зафиксировал выбросы опасных изотопов из разрушенного реактора. Радиоактивные элементы неизбежно продолжили попадать во внешнюю среду, хотя их малое количество моментально разбавлялось.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
14 Июня, 2016
Чужой, хищник и куры-убийцы
18 Сентября, 2015
Запахи, о которых скоро забудут
