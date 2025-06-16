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Лекция
10+
От чисел к генам: как математика помогает ученым

Слушатели узнают, как математика предсказывает наследственные болезни.

Экспериментаниум
28 июня, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Цифры, формулы и алгоритмы — главные помощники современных генетиков.

Аспирант МФТИ, исследователь в лаборатории генетических технологий Первого МГМУ им. Сеченова Константин Евменов разберет, как математика:

  • расшифровывает генетический код;
  • предсказывает наследственные болезни;
  • ищет потерянных родственников;
  • и даже помогает создавать лекарства.

Расписание
28
Суббота
Июнь 2025
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

13 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# генетика
# математика
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# #Алматы
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messer shmidt
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2 часа назад
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Вадим Корнев
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Вадим Корнев
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