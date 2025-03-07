О мероприятии

Время: его вечно не хватает и каждый хотя бы раз задумывался о том, как было бы круто спать меньше или вообще не спать, чтобы успеть все и даже больше. А может, было бы круто вообще не умирать? Вроде бы никаких подвохов нет — живи да живи и радуйся вечной жизни и новым технологиям.

Однако все — как всегда — неоднозначно, и поэтому популяризатор биологии Руслан Хамибин погрузится в захватывающий мир трансгуманизма — философского и научного движения, стремящегося радикально улучшить человеческие возможности с помощью передовых технологий.

Слушатели узнают про:

Основные концепции и идеи трансгуманизма.

Технологии будущего: от генной инженерии до искусственного интеллекта.

Этические вопросы и социальные последствия трансгуманистических идей.

Перспективы продления жизни и достижения «цифрового бессмертия».

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 14:00 Купить