О мероприятии

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года навсегда вписал свое имя в историю и стал настоящей легендой. Но что он делал после полета? В каких странах ему удалось побывать и о чем договориться? О чем первый космонавт разговаривал с Фиделем Кастро, королевой Елизаветой и Джавахарлалом Неру? Чем занимался в свободное время? Какой спорт любил? Обо всем этом расскажет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Всего за семь лет после полета Юрий Гагарин посетил 29 стран, став настоящим «послом мира» в США, Индии, Австрии, Мексике, Египте. Ему дарили ключи от городов, его именем называли детей даже в Бразилии.

Образ красивого и улыбчивого советского космонавта буквально изменил представление о советских людях, и в чем-то помог разрядить напряженность в период холодной войны.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация