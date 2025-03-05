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Лекция
12+
Чем занимался Юрий Гагарин после своего легендарного полета

Слушатели узнают, чем занимался в свободное время Юрий Гагарин.

Космонавтика и авиация
16 марта, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года навсегда вписал свое имя в историю и стал настоящей легендой. Но что он делал после полета? В каких странах ему удалось побывать и о чем договориться? О чем первый космонавт разговаривал с Фиделем Кастро, королевой Елизаветой и Джавахарлалом Неру? Чем занимался в свободное время? Какой спорт любил? Обо всем этом расскажет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Всего за семь лет после полета Юрий Гагарин посетил 29 стран, став настоящим «послом мира» в США, Индии, Австрии, Мексике, Египте. Ему дарили ключи от городов, его именем называли детей даже в Бразилии.

Образ красивого и улыбчивого советского космонавта буквально изменил представление о советских людях, и в чем-то помог разрядить напряженность в период холодной войны. 

Расписание
16
Воскресенье
Март 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

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# космос
# Россия
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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