  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
18+
Теория струн для чайников

Слушатели узнают про одну из наиболее сложных и перспективных теорий в современной физике.

Зануда
21 марта, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Простой и доступный рассказ о теории струн — одной из наиболее сложных и перспективных теорий в современной физике. Магистр физики Алина Медведева познакомит слушателей с ее основными принципами и возможным влиянием на современное понимание вселенной, конденсированного состояния вещества и наноразмерных систем.

Расписание
21
Пятница
Март 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

13 минут назад
Александр Речкин
1
# теория
# теория струн
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
14 марта
Юлия Трепалина

Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет

Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.

Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
# упадок
# чтение
Позавчера, 10:31
Березин Александр

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Космическое агентство Китая опубликовало открытое обращение ко всем потенциальным международным партнерам с предложением доставить на околомарсианскую орбиту их научные приборы в рамках миссии «Тяньвэнь-3». КНР находится под санкциями Запада в области космического сотрудничества, поэтому найти партнеров из-за рубежа китайцам весьма важно и, одновременно, сложно. Именно миссия «Тяньвэнь-3», с высокой вероятностью, станет первой, которая доставит марсианский грунт обратно на Землю.

Космонавтика
# Китай
# космос
# Марс
# Тяньвэнь-3
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
13 марта
ТГУ

Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей

Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.

ТГУ
# Заравшан
# микропластик
# мусор
# река
# Узбекистан
14 марта
Юлия Трепалина

Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет

Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.

Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
# упадок
# чтение
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Кинозлодеев записали в политические оппоненты, а героев — в единомышленники

    5 часов назад

  2. Астрономы составили подробную 3D-карту распределения межзвездной пыли в Млечном Пути

    Вчера, 12:22

  3. Физики создали органический полупроводник, заставляющий электроны двигаться по спирали

    Позавчера, 11:40

  4. Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

    Позавчера, 10:31
Выбор редакции

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

12 марта

Последние комментарии

Дождиков Антон
1 минута назад
1. Поправьте, пожалуйста ссылку на само исследование (по DOI). 2. На самом деле зависимость более сложная: растет численость

Кинозлодеев записали в политические оппоненты, а героев — в единомышленники

Arturs Plocins
2 часа назад
Aver, прикольно, мне понравился Дубай , и отношение к людям тут отличное ,никто не блатует :)

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Doc D
2 часа назад
Мелатонин - это гормон эпифиза. Меланин - это пигмент меланосом. Это разные вещества.

Мезозойских млекопитающих покрывал темный, равномерно окрашенный мех

Владимир Любушкин
2 часа назад
Жасулан, идиотина

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Игорь Коняшов
4 часа назад
Sergey, Они уже давно захватили мир...)

Гипотезу о километрах воды на современном Марсе поставили под сомнение

Aver Valeriuos
4 часа назад
Очередной проект ради понтов. Эмираты бесят. Бабок дохрена, строят "все самое лучшее" вот и едут туда понтовщики одни и пустозвоны. Я лучше в Рим

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Wladimir Awdeew
5 часов назад
Вира, вы вероятно дальше своей деревни не выезжали и не знаете что без рабов не обходится нигде.

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Alexander Nazarov
7 часов назад
Эдуард, если вы не в курсе, то посмотрите сколько коренных национальностей проживает на территории РФ. И все они ТИПИЧНЫ для РФ были, есть и

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Mikhail Khramov
7 часов назад
Население Латвии и Литвы сократится вдвое (будет меньше 1/2 от нынешнего уровня), у Эстонии тоже почти в 2 раза. И это после 30% сокращения в той же

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Alexander Nazarov
8 часов назад
Иван, это уже сейчас так.

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Эдуард Михеев
9 часов назад
Иван, боюсь что и портрет типичного жителя РФ будет весьма похожим,ну может с несколько монголоидными чертами. Особо злорадствовать не над чем.

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Алексей Мирохин
9 часов назад
Наши бизнесмены ни как не вылезут из кооперативных штанишек,середины 80 х годов,которые уже давно трещат по швам,отсюда и мышление у бизнесменов

Как Европа будет бороться с российской нефтью и газом — и что Россия сделала, чтобы защитить их

Алексей Мирохин
9 часов назад
Сергей, очень интересная информация

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Алексей Мирохин
9 часов назад
Александр, ага,вулканы,которых ни кто в глаза не видел и не пытался даже изучать,т.к.последняя экспедиция к Венере была где то в начале ,середине 90 х

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Алексей Мирохин
9 часов назад
Мы вообще не знаем о Венере практически ни чего,температура о которой нам рассказывают,основывается на данных спускаемого аппарата,50 летней

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Victor Victor
9 часов назад
Жасулан, а вы вобще говно из пустыни,дикари,вас русские сделали людьми из обезьян,вернее пытались сделать,вы как были дикарями так ею и

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Сергей Соболев
10 часов назад
Автор, у Вас неверные представления о Венере, предоставленные научным сообществом. А посему сообщаю свежие для Вас и обывателя информацию,

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Иван Колупаев
10 часов назад
Типичный англичанин в 2100 году

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Владимир Бофанов
10 часов назад
Жасулан, ну судя по гнилому тявканью, твой папаша овцеложец, тебя об очко осла вытер и ты вылупилось недоразумение... Ещё вчера твоих предков наши

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Александр Панов
11 часов назад
Интересно что будет с Африкой.

Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно