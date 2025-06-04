О мероприятии

Какую операцию делал хирург в фильме «Вызов»? Лечится ли четвертая стадия рака легкого? Можно ли лечить одышку хирургическим путем? И как воссоздать трахею из собственного перикарда?

На эти и на многие вопросы даст ответы врач — торакальный хирург, онколог, доктор медицинских наук Дмитрий Владимирович Базаров.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация