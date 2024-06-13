О мероприятии

Зоолог Сергей Геннадьевич Пыхов расскажет про разнообразный класс рептилий. Слушатели узнают, зачем и как часто рептилии линяют. Все ли рептилии откладывают яйца и могут ли они заботится о потомстве. Как ящерица отбрасывает хвост и зачем змеям разделенный язык. Участники также смогут понаблюдать живых рептилий.

Расписание Ул. Тимирязевская, д. 44 Москва 16:30 Купить