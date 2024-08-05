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Участники мероприятия узнают про множество новаций, которые принес первый император России.
О мероприятии
«После Петра России на царей не везло», — было сказано в популярном советском фильме. А с Петром разве повезло? На этот счет есть очень разные мнения. Первый император принес множество новаций, преобразил страну буквально до неузнаваемости: рубил бороды, резал длиннополые кафтаны и даже шрифт, которым книги печатали изменил радикально. А это действительно было необходимо? Или же просто царю захотелось переделать Россию по своему вкусу, не останавливаясь ни перед чем? На самом деле историкам очень непросто судить Петра, потому что, если бы не он, то россияне бы выглядели, говорили и даже мысли бы по-другому. О Петре Первом и его преобразованиях расскажет историк и журналист Дмитрий Тараторин.
Проспект Мира 119, стр.58
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Запрет пластиковых пакетов в России: хорошая идея, которая мало что изменит
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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