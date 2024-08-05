О мероприятии

«После Петра России на царей не везло», — было сказано в популярном советском фильме. А с Петром разве повезло? На этот счет есть очень разные мнения. Первый император принес множество новаций, преобразил страну буквально до неузнаваемости: рубил бороды, резал длиннополые кафтаны и даже шрифт, которым книги печатали изменил радикально. А это действительно было необходимо? Или же просто царю захотелось переделать Россию по своему вкусу, не останавливаясь ни перед чем? На самом деле историкам очень непросто судить Петра, потому что, если бы не он, то россияне бы выглядели, говорили и даже мысли бы по-другому. О Петре Первом и его преобразованиях расскажет историк и журналист Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира 119, стр.58 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация