Как создаются лекарства: от идеи до аптеки

О мероприятии

Как появляются новые лекарства? Какие этапы проходят препараты до того, как попасть в домашнюю аптечку? Как проводят исследования и проверяют их безопасность?

Директор Института фармации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, доктор химических наук, профессор РАН Вадим Витальевич Негребецкий проследит путь создания лекарственных препаратов: от фундаментальных исследований и поиска новых мишеней до дизайна и синтеза потенциальных лекарственных соединений. Слушатели узнают об этапах доклинических и клинических исследований. Лектор расскажет о последних инновационных разработках Института фармации и медицинской химии, в том числе о препаратах для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, для терапии последствий инсульта, кровоостанавливающем геле «Гематик».

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно