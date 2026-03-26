Лекция
12+
Космические профессии: как спасают космонавтов

Слушатели узнают, как космонавты возвращаются на родную планету после космического полета.

Космонавтика и авиация
5 апреля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Мир космических профессий огромен. Инженеры, которые разрабатывают космическую технику. Технологи, которые эту технику производят. Медики, которые следят за здоровьем космонавтов. Ученые, которые разрабатывают и проводят научные эксперименты в интересах космической отрасли. Перечислять можно практически бесконечно.

Существуют профессии, которые малоизвестны, хотя крайне важны для реализации космических программ. В 2026 году отмечается 60-летний юбилей службы спасания космонавтов – тех, кто первыми прибывают на место посадки космического корабля. Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики Прудник Денис и специалист по поиску и спасанию космонавтов Лазаренко Александр расскажут, как российские космонавты возвращаются на родную планету после космического полета, обсудят процесс поиска и спасания космонавтов.

26 марта, 11:43
Александр Речкин
2
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 марта, 14:37
Татьяна Зайцева

Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

Биология
# ветропарк
# гибель животных
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
25 марта, 15:37
ФизТех

Молекулы и плазма: как ученые научили электроны соблюдать субординацию

Физики из Объединенного института высоких температур РАН и МФТИ научились проводить более устойчивые и «физически корректные» компьютерные эксперименты со слабо вырожденной водородной плазмой в области низких температур.

ФизТех
# квантовая физика
# межмолекулярные взаимодействия
# плазма
# физика
# электроны
24 марта, 08:22
Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

Астрономия
# внеземная вода
# вспышки
# кометы
# космос
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Комментарии

  1. Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

    26 марта, 10:59

  2. Старые кости и копье помогли понять, как неандертальцы добывали крупную дичь

    26 марта, 10:57

  3. Пингвины в неволе состарились быстрее диких собратьев

    26 марта, 09:00

  4. Одноклеточный хищник заставил украденные хлоропласты работать за счет собственных белков

    26 марта, 08:30
Последние комментарии

Людмила Зайцева
10 минут назад
Какие там резины при перепадах 100+ градусов.. Нужно колесо из углеродных или никельтитановых сеток - легкое износостойкое и еще t-устойчивое

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Ilya Ostrovsky
20 минут назад
Очень "свежая" разработка. Русские представили Club-K 15 лет назад.

Lockheed Martin впервые показала контейнерную пусковую установку для ракет AGM-114 Hellfire

Имя Фамилия
32 минуты назад
Dennis, Это да. 14 лет отработало как-то. Не будем считать себя умнее "ихних" конструкторов. :-)

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Имя Фамилия
32 минуты назад
Foxtrot, А все равно: не лучше ли использовать медь или титановый сплав?

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Аркадий Смольников
1 час назад
Илья, "Не пытаются повторить советские двигатели, а делают новые. BE-4 это не копия РД-180" конечно, потому что советский они даже повторить не смогли,

Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели

Life Happy
1 час назад
https://basketballstarsgame.net/ makes my free time more enjoyable, the characters and gameplay are simple but very engaging.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Семен Слепцов
1 час назад
Антон, я в курсе :)

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Аркадий Смольников
1 час назад
Ванечка, ну и чушь ты написал. Американские политики это в том числе лобби всех этих производственных компаний, если бы они могли заменить

Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели

Семен Слепцов
1 час назад
Marlen, не совсем так, своим, но инвестиционным, пенсионным, страховым фондам, банкам и т.д. Просто взять и аннулировать такой долг нельзя :)

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Foxtrot Uniform
1 час назад
Имя, насчет "мягкий и хрупкий" - это если говорить о чистом алюминии (грубо говоря, об электротехническом, из которого изготавливаются провода,

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Dennis
1 час назад
Имя, Миссия Curiosity планировалась всего-то на 23 месяца. Поэтому ресурс шасси особо не заложен.

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Elusive Joe
1 час назад
oleg, экранопланы в мире существуют и развиваются. Это сложная технология но эффективная. У нас Орионы успешно строят, они меньше, но принцип тот же.

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

K Investor
1 час назад
Александр, 107% от ВВП. Напомню, рф прячет госдолг в долги госклмпаний и регионов. И если посчитать их вместе, то это где-то 140% от ВВП. Прикол да? Ну и

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Имя Фамилия
1 час назад
Elusive, пищевая фольга - 10-11мкм. Но 0.75мм даже с учетом ребер жесткости действительно выглядит несерьезным. Да и сам выбор алюминия - металл мягкий и

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Invar Rees
2 часа назад
Для сравнения стран по технологическому развитию, рейтинг конверсии патентов в коммерческие технологии был бы полезнее.

Гонка технологий: Топ-20 стран-лидеров по числу патентов

Elusive Joe
2 часа назад
0.75мм это толщина фольги. Если толщина правильная, удивительно, что эти колёса вообще живы

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

First Master
2 часа назад
Прогноз погоды - это конечно хорошо, но вы вначале глобус такой выпустите.

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Konstantin Skorik
2 часа назад
На пит-стоп заехать. Делов на 5 минут. А если серьезно то жалко будет когда сломанные колёса не дадут возможности передвигаться а оборудование ещё

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Александр Першин
2 часа назад
Смешная статья, отражающая исследования 60х годов, и не отражающая реального положения дел.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Igor Игорь
2 часа назад
Riga, Хочешь добрый совет дам, выброси свой телевизор, он мозг разжижает. А по поводу технологий, ну допустим погугли с реактор БН-800, реактор

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

