Слушатели узнают, как космонавты возвращаются на родную планету после космического полета.

Мир космических профессий огромен. Инженеры, которые разрабатывают космическую технику. Технологи, которые эту технику производят. Медики, которые следят за здоровьем космонавтов. Ученые, которые разрабатывают и проводят научные эксперименты в интересах космической отрасли. Перечислять можно практически бесконечно.

Существуют профессии, которые малоизвестны, хотя крайне важны для реализации космических программ. В 2026 году отмечается 60-летний юбилей службы спасания космонавтов – тех, кто первыми прибывают на место посадки космического корабля. Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики Прудник Денис и специалист по поиску и спасанию космонавтов Лазаренко Александр расскажут, как российские космонавты возвращаются на родную планету после космического полета, обсудят процесс поиска и спасания космонавтов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно