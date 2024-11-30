О мероприятии

Пламенный мотор, стремительный домкрат, нбезотказный насос – сердце. Сложнейшая сеть сосудов, пронизывающая все закоулки организма и неизменно замыкающаяся на самое себя – то, что роднит людей с пиявками и отличает от бабочек. «Серые кардиналы», посылающие секретные приказы, которые нельзя нарушить, бросающие в дрожь и вгоняющие в столбняк, источник счастья и бедствий, силы и немощи – железы внутренней секреции. Зачем людям кровь? Как регулируется сердце? Как железы управляют людьми? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить