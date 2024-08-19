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Лекция
16+
Античные сады. Великая Греция и Рим

Слушатели узнают про развитие античного садово-паркового искусства за почти четыре тысячелетия.

Русское географическое общество
19 сентября, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург переулок Гривцова, дом 10

О мероприятии

История греческих античных садов известна ученым лишь по немногим, часто выполненных в поэтической форме, текстам. Римские сады и парки, давшие толчок к развитию всего мирового ландшафтного искусства, сохранились значительно лучше. Многочисленные римские виллы являются живыми свидетелями прошлого. Исследователи хорошо знают множество подробных планов и описаний их устройства, хранящихся в европейских музеях и библиотеках.

Между тем русскоязычная литература на тему античных садов достаточно скудна. В самой фундаментальной Всеобщей истории ландшафтного искусства В.Я. Курбатов посвятил древней Греции и Риму лишь три страницы. Ненамного многословнее и автор «Поэзии садов» академик Д.С. Лихачев.

Известный российский фотограф, художник, журналист и путешественник Александр Новиков расскажет про античные сады и покажет их, используя фотографии и видеоролики.

Расписание
19
Четверг
Сентябрь 2024
переулок Гривцова, дом 10 Санкт-Петербург
18:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

переулок Гривцова, дом 10

4 минуты назад
Александр Речкин
2
# античность
# история
# природа
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# вредители
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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Евгений Майоров
18 минут назад
ИМХО: Смешно читать такие новости, Россия вообще не планировала запускать Ракету на МКС. России пришлось это сделать потому что Фалкон насколько

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Иван Колупаев
3 часа назад
Эдуард, это не так работает. До 1970 г. Китай вообще не делал никаких запусков при численности населения больше чем в СССР и США вместе взятых. Тут

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Александр Владимирович...
3 часа назад
Jyldyz, забавно читать такие развëрнутые аналитические опусы от детей бывших союзных республик, которые выбрались в прошлом веке из средневековых

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Михаил Горбачёв
3 часа назад
Aleksandr, очередей значит не было. Какой год то?

Установлен новый мировой рекорд самого длинного расстояния, пройденного за сутки на мотоциклеУстановлен новый мировой рекорд самого длинного расстояния, пройденного за сутки на мотоцикле

Михаил Горбачёв
4 часа назад
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Эдуард Егоров
5 часов назад
Jyldyz, ещё одна жертва пропаганды и оборотов. Посчитай сколько пусков Россия сделала на душу населения, может мы не отстаём, или ты думаешь что

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Эдуард Егоров
5 часов назад
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Александр Панов
5 часов назад
Jyldyz, скучный вы.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Александр Владимирович...
5 часов назад
Дима, вы адекватны? Вы вообще осознаëте в каких обстоятельствах сейчас государство находится? И при этом ещё не забывают про эти программы! А вам

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Александр Панов
5 часов назад
И в чем проблема.

Книги Викторианской эпохи могут быть опасны из-за пропитки ядовитыми красителямиКниги Викторианской эпохи могут быть опасны из-за пропитки ядовитыми красителями

Владимир К
6 часов назад
Jyldyz,а вы наверное каждое утро летаете на луну кофе пить с гренками? 😂 Вы бы за себя так переживали, а не за россиян!

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Питон Удав
7 часов назад
Имя Розы 👍

Книги Викторианской эпохи могут быть опасны из-за пропитки ядовитыми красителямиКниги Викторианской эпохи могут быть опасны из-за пропитки ядовитыми красителями

Dmitri Sahharov
7 часов назад
Иван, так может и бюджет такой от воровства?

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Саша Тарасова
8 часов назад
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Jyldyz Albanova
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Дождиков Антон
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