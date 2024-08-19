Слушатели узнают про развитие античного садово-паркового искусства за почти четыре тысячелетия.

О мероприятии

История греческих античных садов известна ученым лишь по немногим, часто выполненных в поэтической форме, текстам. Римские сады и парки, давшие толчок к развитию всего мирового ландшафтного искусства, сохранились значительно лучше. Многочисленные римские виллы являются живыми свидетелями прошлого. Исследователи хорошо знают множество подробных планов и описаний их устройства, хранящихся в европейских музеях и библиотеках.

Между тем русскоязычная литература на тему античных садов достаточно скудна. В самой фундаментальной Всеобщей истории ландшафтного искусства В.Я. Курбатов посвятил древней Греции и Риму лишь три страницы. Ненамного многословнее и автор «Поэзии садов» академик Д.С. Лихачев.

Известный российский фотограф, художник, журналист и путешественник Александр Новиков расскажет про античные сады и покажет их, используя фотографии и видеоролики.

Расписание переулок Гривцова, дом 10 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация