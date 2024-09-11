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Лекция
12+
Ассирийская империя: возникновение и распад

Слушатели узнают, как образовалась и развивалась Ассирийская империя.

Российская государственная библиотека
19 сентября, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Моховая, 6, 8

О мероприятии

Ассирийское государство называют первой империей в истории. Как оно образовалось и развивалось? Каковы были причины его распада? Аналитик Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Министерства экономического развития Российской Федерации Лидия Гиваргизова расскажет об источниках по истории Ассирии, памятниках письменности и материальной культуры.

Расписание
19
Четверг
Сентябрь 2024
ул. Моховая, 6, 8 Москва
18:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Моховая, 6, 8

8 минут назад
Александр Речкин
0
# Ближний Восток
# Древний мир
# история
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