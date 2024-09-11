Оружие бронзового века может многое рассказать о методах ведения войны, которая стала в тот период обычной практикой, проникла глубоко в общество и экономику. С этой целью европейские ученые создали модели копий и пустили их в ход. Затем проанализировали износ бронзовых наконечников и сравнили с тем, что удалось установить по археологическим данным.