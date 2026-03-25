Конец XIX века — время, когда стальной каркас и новые технологии радикально меняют представление о том, каким может быть здание. Архитектор Даниил Ведерников проследит, как в Чикаго и Нью-Йорке появляются первые высотные дома, как формируется новая логика фасада и конструкции, и почему именно Америка становится родиной небоскреба, тогда как Европа и Россия идут совершенно иным путем.

Лектор разберет конкуренцию американских городов, технологические прорывы, первые здания, претендующие на звание самых высоких в мире, и самые значимые объекты до 1920-х годов.

