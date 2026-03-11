О мероприятии

Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, так оно и есть, однако важны нюансы. За пределами Земли есть много того, чего нет на Земле. Да хотя бы та же пустота, то есть вакуум. На Земле люди затрачивает немало сил для создания вакуума, который нужен ученым и инженерам, а в космосе он бесплатный и намного более качественный.

На Земле люди строят гигантские и очень дорогие ускорители частиц, а из космоса они прилетают сами и с гораздо большей энергией. На Земле никогда не сжать вещество до такой плотности, какую имеют космические тела. И никогда не получить таких магнитных полей, как в космосе.

За пределами Земли человечество ждут идеальные космодромы и неиссякаемые источники энергии. А что насчет золота, платины и алмазов? Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

