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Участники мероприятия узнают про редкие и необычные астрономические события и механизмы их возникновения.
О мероприятии
С давних времен звездное небо притягивало и завораживало человечество. Люди с интересом наблюдали за движением звезд, Луны и планет. Однако, порой, привычный облик небес мог изменяться. Такие явления, как затмения, метеорные потоки, и полярные сияния вызывали не только восхищение, но и стремление понять их природу. Астроном Александр Молоствов рассмотрит редкие и необычные астрономические события, а также расскажет про механизмы их возникновения.
ул. Большая Садовая, д. 1
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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