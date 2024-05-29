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Лекция
16+
Редкие астрономические явления: от затмений до полярных сияний

Участники мероприятия узнают про редкие и необычные астрономические события и механизмы их возникновения.

Библиотека им. М.А. Светлова
30 мая, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Садовая, д. 1

О мероприятии

С давних времен звездное небо притягивало и завораживало человечество. Люди с интересом наблюдали за движением звезд, Луны и планет. Однако, порой, привычный облик небес мог изменяться. Такие явления, как затмения, метеорные потоки, и полярные сияния вызывали не только восхищение, но и стремление понять их природу. Астроном Александр Молоствов рассмотрит редкие и необычные астрономические события, а также расскажет про механизмы их возникновения.

Расписание
30
Четверг
Май 2024
ул. Большая Садовая, д. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Садовая, д. 1

Только что
Александр Речкин
1
# астрономия
# затмения
# космос
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
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