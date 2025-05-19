Слушатели узнают, как устроены такие экспедиции и для чего они предназначены.

О мероприятии

Археология невозможна без полевой работы, а полевая работа невозможна без регламента. Все подчинено определенной, научной, цели, которая недостижима иными путями. Перенесение методов научного исследования в полевые условия требует особой организации. Практика показала, что лучше всего для этого подходит организация работы в форме экспедиции (лат. expeditio — поход). Конечно, «экспедицией» можно назвать разные мероприятия, даже организованный поход за грибами. Но нас интересуют только те экспедиции, которые связаны с наукой и с методами научного исследования.

Как устроены такие экспедиции и для чего они предназначены? Тяжело ли работать в экспедициях и как долго они могут длиться? Об этом расскажет старший научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Константинович Очередной.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить

Адрес ул. Гороховая, 47