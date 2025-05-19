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Лекция
12+
Как работает археологическая экспедиция?

Слушатели узнают, как устроены такие экспедиции и для чего они предназначены.

ВСмысле
28 мая, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

Археология невозможна без полевой работы, а полевая работа невозможна без регламента. Все подчинено определенной, научной, цели, которая недостижима иными путями. Перенесение методов научного исследования в полевые условия требует особой организации. Практика показала, что лучше всего для этого подходит организация работы в форме экспедиции (лат. expeditio — поход). Конечно, «экспедицией» можно назвать разные мероприятия, даже организованный поход за грибами. Но нас интересуют только те экспедиции, которые связаны с наукой и с методами научного исследования.

Как устроены такие экспедиции и для чего они предназначены? Тяжело ли работать в экспедициях и как долго они могут длиться? Об этом расскажет старший научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Константинович Очередной. 

Расписание
28
Среда
Май 2025
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, 47

47 минут назад
Александр Речкин
1
# археология
# история
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# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
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