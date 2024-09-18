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Лекция
12+
Полевые этюды 2024: о последних палеонтологических находках

Участники мероприятия одними из первых услышат о результатах экспедиций за динозаврами в 2024 году.

Зоологический музей РАН
26 сентября, 18:00 Идет 1 ч 15 мин
200 Стоимость
Санкт-Петербург Университетская наб., д. 1

О мероприятии

Доктор биологических наук Павел Скучас расскажет про российские находки одних из самых известных динозавров в мире – стегозавров. Слушатели узнают где и когда они обитали и как детали строения зубов помогли понять, какой образ жизни вели некоторые из них. Участники мероприятия одними из первых услышат о результатах экспедиций за динозаврами в 2024 году и вместе с лектором постараются понять – возможно ли описать новый вид первого российского стегозавра.

Расписание
26
Четверг
Сентябрь 2024
Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург
18:00
Купить
Адрес

Университетская наб., д. 1

4 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# Динозавры
# Палеонтология
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# дублер
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# антарктида
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# дюны
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Комментарии

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