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Лекция
6+
От гесперорниса до пингвина

Слушатели узнают, как шла эволюция приморских птиц.

Центр «Архэ»
22 июля, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Птицы проделали длинный путь, стремясь завоевать небеса. Но некоторые из них постепенно свернули с основного пути, польстившись морскими богатствами. Чайки и буревестники всю свою жизнь могут проводить над морскими просторами. А пингвины и вовсе заменили небесный полет подводным. Как шла эволюция приморских птиц расскажет палеонтолог Ярослав Александрович Попов.

Расписание
22
Понедельник
Июль 2024
timepad Онлайн
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
12 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# Пингвины
# птицы
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С точки зрения науки
# NASA
# история
# космос
# Сергей Королев
# СССР
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Биология
# гиббоны
# гормоны стресса
# обезьяны
# приматы
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# дороги
# отходы
# сода
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