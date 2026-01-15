  • Добавить в закладки
Лекция
12+
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело

Слушатели узнают, как на самом деле работают популярные методы анализа состава тела.

Урания
21 января, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно
Москва Дубининская ул., 20, стр. 1

О мероприятии

Умные весы и часы обещают раскрыть все секреты тела: содержание воды, мышечной массы и жира, уровень насыщенности крови кислородом, базовый метаболизм и даже биологический возраст. Но откуда они берут эти цифры? Физик, аспирант Лаборатории биофотоники Сколтеха Алтынай Сыдыгалиева расскажет, как на самом деле работают популярные методы анализа состава тела — от биоимпеданса до оптических сенсоров, — и объяснит, каким данным можно доверять, а что является лишь рекламным ходом. Слушатели узнают, что такое хромофоры и как их измерять при помощи света, и зачем следить за балансом жидкости в организме.

Расписание
21
Среда
Январь 2026
Дубининская ул., 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Дубининская ул., 20, стр. 1

15 января, 11:43
Александр Речкин
2
# биология
# гаджеты
# технологии
