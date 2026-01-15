О мероприятии

Умные весы и часы обещают раскрыть все секреты тела: содержание воды, мышечной массы и жира, уровень насыщенности крови кислородом, базовый метаболизм и даже биологический возраст. Но откуда они берут эти цифры? Физик, аспирант Лаборатории биофотоники Сколтеха Алтынай Сыдыгалиева расскажет, как на самом деле работают популярные методы анализа состава тела — от биоимпеданса до оптических сенсоров, — и объяснит, каким данным можно доверять, а что является лишь рекламным ходом. Слушатели узнают, что такое хромофоры и как их измерять при помощи света, и зачем следить за балансом жидкости в организме.

Расписание Дубининская ул., 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация